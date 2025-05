Sandisk wyznacza nowy standard dzięki najszybszemu na świecie dyskowi PCIe Gen 5.0 – WD_BLACK SN8100 NVMe SSD

Sandisk zaprezentował najnowszy wewnętrzny dysk SSD — WD_BLACK SN8100 NVMe SSD z interfejsem PCIe Gen 5.0 — wyznaczający nowy poziom wydajności wśród dysków tej kategorii. Urządzenie osiąga prędkość odczytu do 14 900 MB/s i oferuje pojemność do 8 TB, zapewniając wyjątkową moc dla graczy, twórców treści oraz użytkowników pracujących z aplikacjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję (AI).

Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi grafiki w grach, materiałów wideo w rozdzielczości 4K i 8K oraz zastosowań AI, współcześni użytkownicy potrzebują rozwiązań maksymalizujących wydajność ich komputerów. WD_BLACK SN8100 NVMe SSD z PCIe Gen 5.0 został zaprojektowany z myślą o zaawansowanych graczach i profesjonalistach poszukujących najwyższej prędkości i niezawodności. Co istotne, nowy dysk jest także o 100% bardziej energooszczędny w porównaniu do poprzedniego modelu PCIe Gen 4.0.

„Niezależnie od tego, czy chodzi o granie na najwyższym poziomie, tworzenie profesjonalnych treści czy zastosowania AI – użytkownicy zyskali właśnie rozwiązanie łączące najwyższą wydajność z energooszczędnością. Dzięki temu mogą zbudować najlepszy komputer gamingowy lub stację roboczą, która pozwala grać i tworzyć bez kompromisów” – powiedział Eric Spanneut, wiceprezes ds. urządzeń w firmie Sandisk.

„PCIe Gen 5.0 to kolejny krok w ewolucji interfejsu PCIe, oferujący nawet dwukrotnie wyższą wydajność niż obecne rozwiązania Gen 4.0” – dodał Joe Macri, wiceprezes i CTO ds. obliczeń i grafiki w AMD. „Dysk WD_BLACK SN8100 NVMe SSD z PCIe Gen 5.0 rewolucjonizuje wydajność i efektywność energetyczną, wynosząc pamięć flash na nowy poziom.”

„Połączenie technologii, takich jak procesory Intel Core Ultra z dyskami WD_BLACK SN8100 NVMe PCIe Gen 5.0, przyspieszy rozwój komputerów i stacji roboczych, znacząco zwiększając efektywność pracy, tworzenia i grania” – powiedział Todd Lewellen, wiceprezes Client Ecosystem Group w firmie Intel.

Najważniejsze cechy WD_BLACK SN8100 NVMe SSD z PCIe Gen 5.0:

• Prędkość sekwencyjnego odczytu do 14 900 MB/s i zapisu do 14 000 MB/s i ponad 2 300 000 IOPS przy operacjach losowych (modele 2 TB - 4 TB).

• Nawet 2x większa wydajność odczytu niż w modelu Gen 4.0.

• Ponad 100% większa efektywność energetyczna w porównaniu do PCIe Gen 4.0, z typowym zużyciem energii na poziomie 7 W lub mniej.

• Wytrzymałość do 2 400 TBW (model 4 TB), co zapewnia niezawodność przy najbardziej wymagających zadaniach – od gamingu, przez edycję wideo, po zadania AI.

• Pojemności do 8 TB – idealne do przechowywania dużych projektów, bibliotek gier oraz modeli AI i zbiorów danych.

Dodatkowo Sandisk wprowadza wersję WD_BLACK SN8100 NVMe SSD z radiatorem, który zapewnia pasywne chłodzenie dzięki konstrukcji z anodowanego aluminium, bez konieczności stosowania dodatkowych wentylatorów czy zasilania. Dla entuzjastów personalizacji przewidziano również podświetlenie RGB.

Dostępność i ceny:

• WD_BLACK SN8100 NVMe SSD:

◦ 1 TB – 775 PLN

◦ 2 TB – 1 177 PLN

◦ 4 TB – 2 153 PLN

• WD_BLACK SN8100 NVMe SSD z radiatorem (dostępność jesienią):

◦ 1 TB – 864 PLN

◦ 2 TB – 1 266 PLN

◦ 4 TB – 2 242 PLN

Modele 1 – 4 TB są już dostępne w sklepie www.shop.sandisk.com, a wersja 8 TB pojawi się w sprzedaży jeszcze w 2025 roku.