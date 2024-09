GENESIS Zircon 660 & Krypton 660 to dwie zupełnie nowe myszy w portfolio marki, które zaprojektowano z myślą o graczach ceniących lekkie konstrukcje, precyzję oraz komfort. Oba modele wyposażono nie tylko w uznane sensory optyczne, ale i wysokiej jakości podzespoły zapewniające większą wytrzymałość i należyty komfort bez względu na rodzaj chwytu.

Uznane na rynku sensory optyczne

Zarówno GENESIS Zircon 660, jak i GENESIS Krypton 660 wyposażono w uznane sensory optyczne, wolne od negatywnych zjawisk akceleracji pozytywnej i negatywnej oraz innych anomalii mogących zrujnować rozgrywkę. Sercem GENESIS Zircon 660 jest Pixart PAW3311 – czujnik o maksymalnej rozdzielczości 12 000 DPI - zdolny do rejestracji ruchów o maksymalnej prędkości 300 cali na sekundę i przyspieszeniu 35 G.

GENESIS Krypton 660 – w odróżnieniu od GENESIS Zircon 660 – może pochwalić się obecnością czujnika Pixart PAW3327, oferującego bezbłędną rejestrację ruchów o maksymalnej prędkości 220 cali na sekundę i przyspieszeniu 30 G. Jego rozdzielczość wynosi 12 000 DPI.

Z kablem lub bez – zależnie od preferencji

GENESIS Zircon 660 to mysz stworzona dla osób chcących działać w pełni uniwersalnie. To właśnie dlatego model ten został wyposażony w zaawansowaną funkcję potrójnej łączności. Użytkownik może korzystać z urządzenia bezprzewodowo, wybierając tryb RapidSpeed™ Wireless (zapewniający przewodowe osiągi bez kabla) lub połączyć się z komputerem z użyciem techniki BT 5.0, optymalizując tym sam pobór energii w pracy na co dzień. Co ważne – GENESIS Zircon 660 może również pracować przewodowo, uzupełniając tym samym energię, a wszystko to bez konieczności przerywania gry.

Oczekiwania fanów klasycznej, w pełni przewodowej rozgrywki spełni również GENESIS Krypton 660. Model ten wyposażono w nieodpinany kabel Paracord, który na tle zwyczajnych przewodów wyróżnia się większą wytrzymałością, mniejszą masą oraz giętkością, oferując nieprzerwaną zabawę bez wadzenia o kant biurka.

Mniejsza masa = szybsza reakcja

Szybsze unoszenie myszy i brak zmęczenia nawet po wielogodzinnej sesji. Masę obu modeli (GENESIS Zircon 660 – 59 gramów, GENESIS Krypton 660 – 49 gramów) udało się osiągnąć przemyślanym doborem materiałów, zastosowaniem lekkiego kabla Paracord oraz unikalnymi wycięciami na spodzie. Wszystko to sprawia, że modele te można zaliczyć do czołówki lekkich myszy dostępnych na rynku.

Najważniejsze cechy:

• ultralekka konstrukcja (GENESIS Zircon 660 – 59 gramów, GENESIS Krypton 660 – 49 gramów) pozwalająca reagować szybciej oraz niwelująca zmęczenie nawet w trakcie długich sesji

• tryb potrójnej komunikacji (GENESIS Zircon 660) bądź klasyczne połączenie przewodowe z użyciem lekkiego kabla Paracord (GENESIS Krypton 660)

• akumulator o pojemności 400 mAh, zapewniający do 80 godzin działania (GENESIS Zircon 660).

• zaawansowane sensory optyczne Pixart PAW3327 (GENESIS Zircon 660) oraz PAW3311 (GENESIS Krypton 660) pozwalające rywalizować bez anomalii mogących zaburzyć rozgrywkę

• wysokiej jakości podzespoły (mikroprzełączniki Huano Purple, enkoder TTC White) oferujące jeszcze większą wytrzymałość i komfort podczas grania

• uniwersalny kształt bryły, idealny dla miłośników chwytów palm i claw

• pełna kontrola z dedykowanym oprogramowaniem, umożliwiającym tworzenie makr, personalizację przycisków i nie tylko.

Dostępność produktu oraz przewidywane ceny:

Premiera produktów planowana jest na ostatnie dni sierpnia, jednak już teraz trwa akcja przedsprzedażowa w wybranych sieciach (X-Kom, Morele.net, Media Expert), podczas której przy zakupie myszki klient otrzymuje w gratisie podkładkę GENESIS POLON 200 L.