Super X-Fi Gen4: Nowy poziom dźwięku

Opierając się na bazie wielokrotnie nagradzanej technologii holografii dźwięku dla słuchawek Super X-Fi, firma Creative Technology zaprezentuje zupełnie nowy profil audio Super X-Fi Gen4. Najnowszy profil Super X-Fi charakteryzuje się znacznymi ulepszeniami w zakresie dynamiki, przejrzystości i świadomości przestrzennej. Super X-Fi Gen4 nie tylko podnosi poprzeczkę, ale wręcz redefiniuje standardy immersyjnych doświadczeń audio. Dzięki najnowszej aktualizacji użytkownicy mogą cieszyć się poszerzonym zakresem dynamiki, co przekłada się na bogatszą i bardziej szczegółową reprodukcję dźwięku. W połączeniu z poprawioną jakością i prędkością przetwarzania, użytkownicy mogą cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem, który oddaje każdy subtelny niuans, a wyrafinowane poczucie przestrzeni zapewnia bardziej ekspansywną i realistyczną scenę dźwiękową w czasie rzeczywistym.

Technologia Super X-Fi, korzysta ze sztucznej inteligencji (AI) do spersonalizowania doznań audio w oparciu o indywidualne profile antropometryczne użytkowników. Super X-Fi potrafi polepszyć jakość dźwięku, odtwarzając go w słuchawkach jako wyjątkowo immersyjną, poszerzoną scenę audio klasy premium. Od debiutu na targach CES 2019, technologia ta zdobyła uznanie zarówno końcowych użytkowników, jak i audio-krytyków, którzy uznali, że Super X-Fi to wyjątkowo realistyczne i spersonalizowane doświadczenia dźwiękowe. Niezależnie od tego, czy zanurzasz się w emocjonującej akcji hitu kinowego, energetycznego koncertu na żywo, czy też wkraczasz w fascynujący świat gier, Super X-Fi zapewni wszystko to z niezwykłą jakością i precyzją.

Super X-Fi Gen4 dla głośników

Technologia Super X-Fi pierwotnie była zaprojektowana wyłącznie dla słuchawek. Teraz ta innowacyjna technologia może zmienić krajobraz domowej rozrywki, zapewniając te same rewolucyjne odczucia odsłuchowe również w systemach głośnikowych. Debiut technologii Super X-Fi Gen4 dla głośników to całkowicie nowy wymiar w domowej wirtualnej rozrywce. Dzięki technologii Super X-Fi Gen4 dźwięk wydobywający się z systemów głośników zamieni każdą przestrzeń życiową w pełen życia teatr lub salę koncertową.

Super X-Fi Gen4 będzie dostępny na całym świecie już w czerwcu, a użytkownicy będą mogli skonfigurować i pobrać nowe profile za pośrednictwem aplikacji SXFI.

Ekosystem Super X-Fi

Wkrótce firma Creative Technology zaprezentuje integrację technologii Super X-Fi w swojej linii produktów, obejmującej głośniki, zestawy słuchawkowe i słuchawki douszne typu True Wireless Stereo (TWS). To rozszerzenie umożliwi użytkownikom płynne korzystanie ze świata Super X-Fi na preferowanych platformach streamingowych, takich jak Netflix, YouTube i Spotify, nawet na kompaktowych słuchawkach i głośnikach – co jest pionierskim osiągnięciem w technologii Super X-Fi.

"Nasza społeczność użytkowników odegrała kluczową rolę w kształtowaniu ewolucji Super X-Fi, zapewniając cenne informacje i dane, które pomogły ulepszyć nasz silnik AI. Dzięki Super X-Fi Gen4 idziemy jeszcze dalej, dostarczając jeszcze bardziej immersyjne wrażenia audio, które uwalniają się od ograniczeń płaskiego i nieinspirującego dźwięku. Co więcej, z radością ogłaszamy nadchodzącą integrację technologii Super X-Fi w naszej ofercie produktów, umożliwiając użytkownikom bezproblemowy dostęp do przestrzennego dźwięku, gdziekolwiek się znajdują," powiedział Lee Teck Chee, dyrektor ds. technologii w Creative i wynalazca Super X-Fi.