SteelSeries dodaje nowy kolor do swojej nagradzanej linii bezprzewodowych słuchawek Arctis Nova Pro

SteelSeries, oryginalna marka sprzętu esportowego, inicjująca rozwój gamingu i kultury, prezentuje nową, białą wersję wielokrotnie nagradzanych słuchawek Arctis Nova Pro.

W każdej branży i każdej epoce są momenty, które definiują ją na nowo. Świetnym przykładem jest rok 2022, kiedy to SteelSeries wprowadziło na rynek serię Arctis Nova, która spotkała się z uznaniem krytyków, zdobywając liczne nagrody i jednocześnie ustanawiając zupełnie nową kategorię urządzeń klasy premium na rynku słuchawek gamingowych.

W miarę wzrostu popularności gier komputerowych, SteelSeries skupiło się na doświadczeniach gracza i wyznaczało trendy w definiowaniu jego stylu życia. Dane ze stycznia 2024 roku wskazują, że na całym świecie mamy aż 3,4 miliarda graczy, w tym 887 milionów na PC, 334 miliony na PlayStation, 247 milionów na Nintendo, 227 milionów na Xbox oraz 2,9 miliona graczy mobilnych, którzy zazwyczaj grają na wielu platformach. Stworzona od postaw seria Arctis Nova ustawiła wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom doskonałości w zakresie wysokiej jakości dźwięku, wyrazistości głosu rejestrowanego ze wsparciem AI oraz całodziennego komfortu użytkowania, a także idealnie połączyła elegancki duński design z bezproblemowym i płynnym przenoszeniem się między różnymi platformami gamingowymi jak nigdy wcześniej. Teraz te przełomowe słuchawki SteelSeries klasy premium, podążając za stylowymi trendami na wiosnę 2024 roku, zostały zaprojektowane w nowej białej kolorystyce. Już jesienią 2023 roku magazyn Fashionista zdradził światu, że biel będzie "tym" kolorem na wiosnę 2024 roku.

Bez względu na to z jakiej platformy korzystamy, białe słuchawki SteelSeries Nova Pro Wireless gwarantują zawsze najwyższą jakość dźwięku i elitarną wydajność. Duńscy inżynierowie projektując ten model zainspirowali się audiofilskimi, profesjonalnymi kabinami akustycznymi pozbawionymi hałasów i zapewniającymi pełną kontrolę nad dźwiękiem. Te kompleksowe doświadczenie akustyczne zostały odtworzone w słuchawkach do gier, które są w pełni wyposażona w najnowocześniejsze funkcje.

• Zablokuj dźwięki dochodzące z zewnątrz i skup się wyłącznie na graniu dzięki Aktywnej Redukcji Szumów (ANC). Zaawansowany hybrydowy system 4-mikrofonów blokuje hałasy otoczenia, a mikrofony wbudowane w nauszniki dynamicznie regulują klarowność. Tryb przezroczystości jest dostępny po naciśnięciu przycisku, a poziomy słyszalności można regulować w zależności od sytuacji.

• Pierwszy w branży gamingowej Multi-System Connect hub (łączenie z wieloma systemami) pozwala na podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie i łatwe przełączanie się między nimi. Wygoda dwóch portów USB pozwala graczom płynnie przełączać się między PC, PlayStation, Switchem lub urządzeniem mobilnym za pomocą jednego przycisku, bez konieczności wymiany kabli.

• Jednoczesny dźwięk z gry i telefonu - Dla każdego gracza wielozadaniowość jest obowiązkowa, dlatego słuchawki Nova Pro Wireless, dzięki technologii Quantum 2.0 Wireless (połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz oraz Bluetooth), mogą jednocześnie łączyć się z dwoma urządzeniami audio w tym samym momencie. Użytkownik może więc rozmawiać ze znajomym przez telefon podczas grania na komputerze lub konsoli. Potężna łączność bezprzewodowa 2,4 GHz jest idealna do zdobywania gorącej passy w grze, podczas korzystania z Bluetooth do połączeń, Discord, muzyki lub podcastów.

• Z myślą o maratońskich sesjach gamingowych bez ograniczeń, SteelSeries jako pierwsza marka w branży, stworzyła rozwiązanie z wieloma bateriami. System zasilania Infinity to system szybkiej wymiany baterii, który umożliwia działanie na jednej i jednoczesne ładowanie drugiej, by słuchawki mogły pracować bez końca. Dzięki dwóm bateriom, które można wymieniać podczas gry, gracze mogą po prostu przeładować i kontynuować grę do 22 godzin na jednej baterii i ładować pierwszą baterię, gdy druga jest w użyciu.

• Ponieważ komunikacja odgrywa kluczową rolę w grach, nowy mikrofon z funkcją redukcji szumów opartą na sztucznej inteligencji zapewnia graczom niczym niezakłócone rozmowy. Funkcja Sonar skutecznie eliminuje wszystkie zakłócenia związane z hałasem w tle, takie jak dźwięki klawiatury, wentylatory komputerowe i wiele innych. Mikrofon ClearCast Gen2 daje natomiast graczom prawdziwą przewagę dzięki takiemu samemu dwukierunkowemu projektowi mikrofonu, jaki jest używany przez załogi Formuły 1.

• Gracze cenią sobie komfort użytkowania akcesoriów. System ComfortMAX został zaprojektowany tak, aby dopasować słuchawki do każdej wielkości lub kształtu głowy, oferując 4 punkty regulacji. System obejmuj obrotowe nauszniki z regulacją wysokości, elastyczny pałąk oraz wieszaki na zawiasach zapewniają wygodę niezależnie od tego, jak długo je nosimy i w nich gramy. Stal z powłoką PVD klasy premium sprawia, że zestaw jest niezwykle trwały i może działać bez końca.

• Pełna kontrola na wyciągnięcie ręki. Bezprzewodowa stacja bazowa działa jako centrum dowodzenia na różnych platformach i umożliwia regulację korektora, urządzenia wejściowego, głośności, ChatMix i wielu innych funkcji na bieżąco, bez konieczności opuszczania gry. Urządzenie zapamiętuje osobiste ustawienia, a wielofunkcyjny wyświetlacz OLED informuje użytkowników o stanie naładowania baterii i innych funkcjach. Aby uzyskać najlepsze wrażenia dźwiękowe na PlayStation lub Xbox, gracze mogą wybrać profile korektora dźwięku w grach, które zostały zaprojektowane przez profesjonalistów, inżynierów dźwięku i twórców gier dla popularnych gier, takich jak Call of Duty: MWII, Destiny 2, Fortnite, Grand Theft Auto V i innych.

• Oprogramowanie Sonar od SteelSeries to pierwszy profesjonalny parametryczny korektor graficzny stworzony dla graczy. Specjalnie zaprojektowany, aby zwiększyć moc każdego zestawu słuchawkowego do gier i zapewnić nieograniczoną zdolność do kontrolowania dźwięku w grach, czacie zespołowym i mikrofonie. Sonar pozwala graczom dostosować każdą pojedynczą częstotliwość i słyszeć dźwięki, które są najważniejsze.

Kolekcja Arctis Nova Pro Series dostępna jest na stronie SteelSeries.com w poniższych cenach sugerowanych przez producenta:

• White Arctis Nova Pro Wireless (Xbox) – $349.99 (NA) |€379.99 (EMEA) |$379.99 (APAC)

• White Arctis Nova Pro Wireless (PlayStation) – $349.99 (NA) |€379.99 (EMEA) |$379.99 (APAC)

• Darmowe oprogramowanie SteelSeries Sonar Audio Suite można pobrać na stronie: SteelSeries.com/gg/sonar