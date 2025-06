Premiera: Crucial P510 – dysk SSD PCIe 5.0 do najbardziej wymagających zastosowań

Crucial P510 to nośnik SSD PCIe 5.0 oferujący transfery do 11 000 MB/s, wysoką trwałość zapisu na poziomie 1200 TBW oraz zaskakująco niskie zużycie energii. Kompaktowy format M.2 2280 i szeroka kompatybilność z desktopami i laptopami Gen5 sprawiają, że to jeden z ciekawszych wyborów w swoim segmencie.

Crucial P510 to dysk NVMe nowej generacji, który wykorzystuje czteroliniowy interfejs PCI Express 5.0. Wersja 2 TB oferuje sekwencyjny odczyt do 11 000 MB/s oraz zapis do 9500 MB/s, a operacje losowe dochodzą do 1,5 miliona IOPS zarówno przy odczycie, jak i zapisie. Dzięki temu rozwiązanie dobrze sprawdzi się w zastosowaniach wymagających szybkiego dostępu do danych – od gier i obróbki multimediów, po profesjonalne stacje robocze.

Micron G9 TLC NAND i niskie zużycie energii

Dysk korzysta z nowoczesnych pamięci Micron G9 TLC NAND, co przekłada się nie tylko na wysoką wydajność, ale także zwiększoną żywotność – producent deklaruje współczynnik TBW na poziomie 1200 TB. W porównaniu do wcześniejszych SSD opartych na PCIe 5.0, Crucial P510 zużywa nawet o 25% mniej energii, co ma znaczenie zarówno w laptopach, jak i desktopach klasy SFF.



Kompatybilność i format

P510 dostępny jest w popularnym formacie M.2 2280, co zapewnia szeroką zgodność z najnowszymi płytami głównymi i mobilnymi platformami wspierającymi standard PCIe Gen5. Współpracuje z systemami Windows, Linux oraz macOS.

Dla kogo?

Crucial P510 to rozsądna propozycja dla użytkowników, którzy chcą wejść w świat SSD Gen5 bez wydawania fortuny. Model skierowany jest do osób, które oczekują wysokiej wydajności, dobrej kultury pracy i sprawdzonej niezawodności, bez konieczności dopłacania za „topowe” parametry, z których i tak niewielu realnie skorzysta.

Cena i dostępność

Crucial P510 o pojemności 1 TB został wyceniony na około 440 zł. Nośnik powinien wkrótce pojawić się w ofercie wybranych partnerów handlowych oraz w popularnych sklepach internetowych. Producent udziela na produkt 5-letniej gwarancji.

Specyfikacja techniczna: