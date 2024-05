Western Digital prezentuje szybki i wydajny desktopowy dysk SSD 8 TB

Firma Western Digital rozszerzyła portfolio produktów SanDisk o nowy dysk SanDisk Desk Drive 8 TB, czyli najbardziej pojemny, biurkowy dysk SSD w ofercie firmy. Urządzenie gwarantuje szybkość i niezawodność SSD, a także zapewnia cyfrowym twórcom oraz użytkownikom biznesowym proste w obsłudze rozwiązanie do backupu i przechowywania plików, zdjęć oraz filmów w wysokiej rozdzielczości.

„Stale rośnie ilość tworzonych przez nas materiałów multimedialnych, a co za tym idzie, rośnie też zapotrzebowanie na wydajne i pojemne rozwiązania, które pozwolą łatwo zarządzać naszymi danymi i zapisywać je. Rozszerzenie naszego portfolio produktów SSD jest pierwszym krokiem w zapewnieniu użytkownikom produktów do backupu, które zapewnią im szybkość i elastyczność niezbędne do efektywnego wspierania ich kreatywności. W przyszłym roku planujemy podwoić pojemność produktów z serii SanDisk Desk Drive – z 8 TB do 16 TB w pojedynczym, biurkowym SSD” – wyjaśnia Susan Park, Vice President Consumer Solutions w Western Digital.



Kluczowe zalety SanDisk Desk Drive:

• Pojemność – 4 TB lub 8 TB pojemności do przechowywania kolekcji zdjęć i filmów, plików CAD, renderów 3D, dużych plików wygenerowanych przez AI, bibliotek muzycznych i dokumentów.

• Wydajność – szybszy dostęp do danych, w tym największych plików (jak np. wideo 8K), z prędkościami odczytu do 1000 MB/s, czyli nawet 4x szybciej niż w przypadku biurkowych HDD.

• Backup – szybki backup zdjęć, filmów i innych plików z prędkościami SSD i z wykorzystaniem Apple Time Machine lub automatyczny backup z Acronis True Image for Western Digital (do pobrania).

• Wzornictwo – kompaktowy, nowoczesny design doceniony przez jury nagrody 2024 Red Dot Design Award, pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń na biurku i świetnie wpisuje się w każdy styl.

• Kompatybilność – działa z Windows lub macOS bezpośrednio po uruchomieniu (formatowanie exFAT), z wykorzystaniem dołączonego kabla USB-C.



Objęte trzyletnią, ograniczoną gwarancją dyski SanDisk Desk Drive są już dostępne w Western Digital Store oraz u autoryzowanych partnerów SanDisk. Wersja 4 TB kosztuje 1 888 PLN, a 8 TB 3 478 PLN.