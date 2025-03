Karty SAPPHIRE NITRO+, PURE oraz PULSE z serii AMD Radeon RX 9070

SAPPHIRE Technology wprowadza do sprzedaży autorskie karty graficzne oparte na układach AMD Radeon RX 9070 XT oraz AMD Radeon RX 9070. Są to modele przeznaczone dla wymagających użytkowników uruchamiających gry w wysokich rozdzielczościach.

Kluczowe cechy:

• Termopad Honeywell PTM7950 użyty do transferu ciepła z rdzenia graficznego;

• Wydajne i ciche układy chłodzenia z wentylatorami na podwójnych łożyskach kulkowych;

• Podświetlenie ARGB w wersjach NITRO+ oraz PURE;

• Magnetycznie mocowany dodatkowy backplate w modelach NITRO+;

• Ukryte złącze zasilania oraz synchronizacji podświetlenia w kartach NITRO+;

• Biała kolorystyka wariantów PURE.

Układy z serii RX 9070 zostały wykonane w architekturze AMD RDNA 4. Wariant 9070 XT otrzymał 4096 procesorów strumieniowych, 64 jednostki RT i 128 jednostek AI. W przypadku odmiany 9070 procesorów strumieniowych jest 3584, jednostek RT 56, a jednostek AI 112.

Wszystkie karty wyposażono w 16 GB pamięci GDDR6 20 Gbps pracującej na 256-bitowej szynie. 64 MB szybkiej pamięci Infinity Cache dodatkowo wspomaga wydajność.

Każda autorska karta SAPPHIRE z serii RX 9070 została wyposażona w parę portów DisplayPort 2.1. Druga para to złącza HDMI 2.1a. Każde z nich pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px).

Granie na najwyższych obrotach z NITRO+

W modelu NITRO+ RX 9070 XT taktowanie układu graficznego w trybie Boost ustalono na poziomie 3060 MHz, a w trybie Game – 2520 MHz. Parametr Typical Board Power wynosi 330 W. Dla modelu NITRO+ 9070 są to odpowiednio wartości 2700 MHz, 2210 MHz oraz 245 W.

Za zasilanie wariantu XT odpowiada 16-fazowa sekcja zasilająca oraz 14-fazowa w przypadku modelu bez dopisku XT. Prąd jest do nich dostarczany za pomocą wtyczki 12V-2x6(H++) umiejscowionej na krańcu laminatu i zwróconej w kierunku frontu obudowy komputera (w przypadku klasycznego sposobu montażu karty).

Złącze jest ukryte pod mocowanym magnetycznie dodatkowym backplate i umożliwia poprowadzenie przewodu zasilającego w kierunku tacki płyty głównej. Pomoże to z osiągnięciem minimalistycznego wyglądu wnętrza komputera, szczególnie w połączeniu z płytami głównymi ze złączami zamontowanymi na rewersie laminatu.

Jeśli użytkownik nie dysponuje zasilaczem ze złączem 12V-2x6, w zestawie dołączono przejściówkę na trzy wtyczki 8-pin PCI Express. Jej końcówka została wykonana z tworzywa o jaskrawej barwie, tak by użytkownik mógł na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy złącze zostało w pełni osadzone w gnieździe karty graficznej.

Termopad Honeywell PTM7950 i wentylatory AeroCurve

Za transfer energii cieplnej z układu graficznego do podstawy systemu chłodzenia odpowiada termopad Honeywell PTM7950. Jest to sprawdzone rozwiązanie o wysokiej wydajności, nie tracące właściwości wraz z upływem czasu i nie przewodzące prądu.

Radiator karty jest owiewany przez trzy wentylatory Tri-X z podwójnym łożyskiem kulkowym i łopatkami o specjalnym profilu AeroCurve. Ich projekt jest rozwinięciem wcześniejszych iteracji wentylatorów kart SAPPHIRE. Dzięki zmniejszeniu tarcia powietrza zwiększa się ich zakres użytkowy prędkości obrotowej przy jednoczesnym utrzymaniu cichej pracy.

Dodatkowo, dzięki technologii Quick Connect po odkręceniu jednej śruby wentylatory można w łatwy sposób wyczyścić i w razie potrzeby wymienić bez utraty gwarancji.

Zgodnie z filozofią Frame Defence modele NITRO+ są z każdej strony zabudowane, co zabezpiecza je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pomaga w tym usztywnienie laminatu wykonane z ramki ze stali walcowanej na zimno oraz aluminiowy backplate

Podświetlenie ARGB

Układ chłodzenia kart NITRO+ otrzymał na całej długości pasek podświetlenia ARGB. Za pomocą programu SAPPHIRE TriXX użytkownik może ustawić wiele trybów pracy podświetlenia. Ponadto przy pomocy wyprowadzenia na laminacie karty i dołączonego do zestawu przewodu można zsynchronizować iluminację paska z diodami LED płyty głównej. Dla zachowania estetyki złącze 3-pin 5V ARGB znajduje się obok złącza zasilającego i jest przysłonięte magnetycznym backplate.

PURE – karty w białych barwach

Oprócz kart z serii NITRO+, SAPPHIRE wprowadza do sprzedaży karty w wersji PURE. Charakteryzuje je biała barwa układu chłodzenia oraz backplate. Układ graficzny modelu RX 9070 XT pracuje z taktowaniem Boost na poziomie 3010 MHz oraz 2460 MHz w trybie Game przy Typical Board Power na poziomie 317 W. Parametry modelu PURE RX 9070 to odpowiednio 2700 MHz, 2210 MHz i 245 W.

Tak jak w karcie NITRO+, chłodzenie modelu PURE odbywa się przy pomocy trzech wentylatorów z podwójnym łożyskiem kulkowym oraz z pomocą termopadu Honeywell PTM7950. Radiator odmiany PURE ma nieco mniejszą powierzchnię i niższą wagę. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania ramki usztywniającej laminat. Jednak wspornik, tak jak w modelu NITRO+, jest dołączony do kompletu. Dodatkowo jest on w dopasowanym do linii PURE białym kolorze.

Zamiast paska LED biegnącego przez całą długość karty, modele PURE otrzymały iluminację ARGB dla logo. Również zamontowano w nich złącze 3-pin 5V ARGB do synchronizacji iluminacji z płytą główną.

Prądu do kart dostarcza para wtyczek 8-pin PCI Express umiejscowionych w klasycznym miejscu. Sekcja zasilająca modelu XT jest 14-fazowa. Z kolei sekcja wariantu bez dopisku XT ma 12 faz.

PULSE – solidny gracz

Linię kart SAPPHIRE z serii RX 9070 zamykają przystępne cenowo modele PULSE. Karta z układem RX 9070 XT jest chłodzona przy pomocy trzech wentylatorów, a odmianę bez dopisku XT wyposażono w dwa wentylatory.

Zegary modelu XT wynoszą 2970 MHz w trybie Boost oraz 2400 MHz w trybie Game. Typical Board Power został ustawiony na poziomie 304 W. Natomiast taktowania karty PULSE RX 9070 to 2520 MHz dla wartości Boost i 2070 MHz trybie Game. TBP wynosi 220 W.