Cudy WR3600 – router Wi-Fi 7 z kontrolą rodzicielską i VPN w przystępnej cenie

Cudy, producent rozwiązań sieciowych dla konsumentów i firm, wprowadza do sprzedaży dwuzakresowy router bezprzewodowy. Urządzenie wspiera najnowszy standard Wi-Fi 7 oraz szeroki wachlarz protokołów VPN. Cudy WR3600 będzie też pozwalać na użycie go jako elementu sieci typu mesh.



Korzyści Wi-Fi 7

Cudy WR3600 wyposażono w dwie anteny rozsyłające sygnał 2,4 GHz, kolejne dwie dla fal 5 GHz oraz pięć gigabitowych portów RJ-45: cztery dla sieci LAN i ostatni do podłączenia WAN. Wyróżnikiem routera jest wsparcie dla nowoczesnego standardu sieci bezprzewodowych Wi-Fi 7. Wprowadza on szereg ulepszeń względem dotychczasowych Wi-Fi 6 oraz Wi-Fi 5.

Puncturing miejscowo wyklucza zakłócaną częstotliwość z danego kanału, zamiast całkowicie przestać korzystać z takiego kanału. Jest to szczególnie użyteczne w miejscach, gdzie występuje duże nagromadzenie sygnałów sieciowych i bez użycia Wi-Fi 7 sieć nie działałaby zadowalająco, pomimo że w praktyce kanały byłyby w dużej mierze niewykorzystane.

Multi-Link Operation (MLO) umożliwia klientowi jednoczesne podłączenie do więcej niż jednego pasma sygnału. W ten sposób jest możliwe korzystanie z fal 2,4 GHz i 5 GHz naraz, zamiast konieczności wybierania między nimi. Przekłada się to na połączenie o wyższej niezawodności oraz szybszą transmisję danych, dzięki połączeniu przepustowości obu pasm.

Usprawniono modulację, czyli proces konwersji danych na sygnał sieciowy. W przypadku Wi-Fi 7 zastosowano modulację 4K QAM, która dzięki gęstszemu upakowaniu danych pozwala na uzyskanie do 20% wyższej przepustowości niż w przypadku Wi-Fi 6.

Zniesiono ograniczenie, przez które użytkownik mógł wysyłać i odbierać ramki tylko w przydzielonej jednostce zasobu (Resource Unit). Wi-Fi 7 pozwala na przydzielenie wielu jednostek zasobów (Multi-Resource Units) do pojedynczego użytkownika, by zmaksymalizować wydajność transmisji.

Wszystkie optymalizacje najnowszego standardu transmisji bezprzewodowej skutkują:

• poprawioną zdolnością do obsługi wielu urządzeń jednocześnie,

• bardziej niezawodnym i stabilnym połączeniem,

• szerszym pokryciem sygnału,

• niskimi opóźnieniami.

Gotowy na sieć mesh

W razie potrzeby zasięg sieci bezprzewodowej routera Cudy WR3600 będzie można w łatwy sposób rozszerzyć. Wystarczy zaadaptować go do sieci mesh z wykorzystaniem innych urządzeń Cudy. Może być to kolejny router, węzeł mesh lub repeater (wzmacniacz sygnału).

Stworzona w ten sposób sieć jest dużo wygodniejsza w konfiguracji i użytkowaniu niż popularne rozwiązanie polegające na użyciu urządzeń typu repeater. Sieć mesh tworzy pojedynczą sieć zamiast kilku różnych, pomiędzy którymi trzeba się przełączać. Ponadto proces konfiguracji sieci mesh Cudy przebiega w sposób intuicyjny i jest w znacznej mierze zautomatyzowany.

Funkcjonalność zostanie dostana w kwietniowej aktualizacji oprogramowania układowego.

Bezpieczeństwo, również najmłodszych

Urządzenie pozwala na tworzenie profili, ustawianie czasu dostępu do sieci oraz listy blokowanych adresów URL. Konfiguracja następuje z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji Cudy. Może być to skutecznym narzędziem kontroli rodzicielskiej nad treściami, które powinny być niedostępne dla najmłodszych.

Użytkownik nowego routera Cudy ma też możliwość skorzystania ze zdalnego dostępu lub udostępnienia VPN z użyciem następujących protokołów:

• PPTP,

• L2TP,

• IPsec,

• Zerotier,

• OpenVPN,

• WireGuard.

Cena i dostępność

Cudy WR3600 jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 264 PLN.