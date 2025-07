TP-Link ER706WP-4G – gigabitowy router z Wi-Fi 6 i obsługą dwóch kart SIM

W czasach, gdy nieprzerwana łączność z siecią to fundament działalności wielu firm, niezawodna infrastruktura IT staje się kluczowa. TP-Link odpowiada na te potrzeby, wprowadzając do oferty nowy model z serii Omada – gigabitowy router ER706WP-4G z obsługą LTE i technologią Wi-Fi 6 oraz dwoma slotami na karty nano SIM. Urządzenie łączy wysoką wydajność z elastycznością zastosowania, stanowiąc kompleksowe rozwiązanie dla małych i średnich firm, które potrzebują stabilnej sieci w najbardziej wymagających warunkach.

Nowy router ER706WP-4G od TP-Link to urządzenie zaprojektowane z myślą o zachowaniu ciągłości pracy w każdej sytuacji. Dzięki dwóm slotom na kartę nano SIM urządzenie zapewnia pełną redundancję – nawet w przypadku awarii głównego połączenia internetowego, router automatycznie przełącza się na alternatywne źródło sygnału LTE. Modem LTE Cat6 pozwala uzyskać dostęp do Internetu 4G+ LTE, dzięki czemu zapewnia możliwość backupu sieci w przypadku awarii łącza głównego. Sprawdzi się niezawodnie w biurach, hotelach, placówkach edukacyjnych, magazynach czy halach produkcyjnych – wszędzie tam, gdzie sieć musi działać nieprzerwanie.

Router ER706WP-4G oferuje dwupasmowe Wi-Fi 6 w standardzie AX3000, zapewniając imponującą przepustowość – do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Zaawansowane technologie, takie jak HE160, OFDMA oraz 1024 QAM dodatkowo wzmacniają wydajność, gwarantując stabilną i efektywną transmisję i umożliwiając efektywne zarządzanie ruchem, nawet przy intensywnym wykorzystaniu sieci przez wiele urządzeń jednocześnie.

Urządzenie oferuje łącznie 6 gigabitowych portów Ethernet – jeden port SFP WAN/LAN, jeden port WAN oraz cztery porty WAN/LAN zgodne z PoE 802.3at. Dzięki temu możliwe jest zasilanie innych urządzeń sieciowych, takich jak kamery IP czy punkty dostępowe, bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. W połączeniu z funkcją równoważenia pasm Multi-WAN router zapewnia pełne wykorzystanie wielu łącz szerokopasmowych i maksymalną elastyczność przy projektowaniu infrastruktury sieciowej.

Zaawansowane funkcje zabezpieczeń modelu ER706WP-4G – takie jak firewall, wygodna obsługa VLAN, wiązanie adresów IP-MAC, ochrona przed atakami DoS czy obsługa do 100 połączeń LAN-to-LAN IPsec, 55 połączeń OpenVPN, do 50 połączeń L2TP oraz do 50 połączeń PPTP VPN – gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji danych. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że ich sieć jest odpowiednio zabezpieczona przed różnorodnymi zagrożeniami.

Kluczowym elementem rozwiązania jest integracja z platformą Omada SDN. Dzięki centralnemu zarządzaniu w chmurze możliwa jest pełna kontrola dostępu i bezpieczeństwa, a także szybka konfiguracja z poziomu aplikacji mobilnej. Urządzenie stanowi integralną część ekosystemu Omada, gwarantując spójność, elastyczność i wysoki poziom ochrony całej sieci.

Urządzenie dostępne jest w cenie około 1500 zł i objęte zostało 5-letnią gwarancją.