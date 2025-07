Creative Pebble Nova najlepszym głośnikiem według European Hardware Awards 2025

Wyróżnienie za wyjątkową jakość dźwięku, nowoczesne wzornictwo i innowacyjne funkcje – nowy standard dla głośników desktopowych.

SINGAPUR – Firma Creative Technology z dumą ogłasza, że model Pebble Nova został uhonorowany tytułem Best Speaker podczas prestiżowego konkursu European Hardware Awards 2025. Nagroda ta przyznawana jest najlepszym produktom konsumenckim na europejskim rynku technologicznym i stanowi jedno z najważniejszych wyróżnień w branży.

Pebble Nova zdobył uznanie jury dzięki znakomitej jakości dźwięku, nowoczesnemu, minimalistycznemu designowi oraz zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym. Wyróżnił się na tle konkurencji jako zaawansowane rozwiązanie audio do zastosowań biurkowych – zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Decyzję o przyznaniu nagrody podjęło ponad 100 najbardziej doświadczonych redaktorów technologicznych z całej Europy, którzy przetestowali dziesiątki urządzeń audio. Model Creative Pebble Nova otrzymał najwyższe noty w swojej kategorii.

Konkurs European Hardware Awards organizowany jest przez European Hardware Association, zrzeszającą redaktorów z najbardziej wpływowych europejskich mediów technologicznych. Laureaci wyłaniani są w drodze rygorystycznej selekcji, a każde wyróżnienie stanowi potwierdzenie najwyższej klasy sprzętu.

Debiutujący pod koniec 2024 roku Pebble Nova to najnowsza odsłona cenionej serii głośników Creative Pebble. Urządzenie zostało wyposażone w potężne, współosiowe przetworniki, konfigurowalne podświetlenie RGB oraz wszechstronne opcje łączności bezprzewodowej. Dzięki temu szybko zyskało popularność wśród graczy, twórców treści i entuzjastów audio, oferując immersyjny dźwięk przy kompaktowych rozmiarach. Pebble Nova wykorzystuje innowacyjny system przetworników współosiowych, w którym głośnik wysokotonowy (1”) i średniotonowy (3”) są umieszczone na tej samej osi, co zapewnia idealną spójność w zakresie wysokich i niskich częstotliwości. Dzięki temu, dźwięk jest czysty, precyzyjny i dobrze zbalansowany w całym pasmie przenoszenia (55 Hz – 20 kHz). Dodatkowo, przetworniki są ustawione pod kątem 45°, co pozwala skierować dźwięk bezpośrednio w stronę słuchacza, zapewniając bardziej wciągające i kierunkowe wrażenia audio. W systemie zastosowano również pasywny radiator niskotonowy, który współpracuje z przetwornikami, zwiększając efektywność dźwięku niskotonowego, co skutkuje bardziej dynamicznym dźwiękiem i lepszą projekcją dźwięku. Dodatkowo, dzięki dołączonemu stojakowi, użytkownicy mogą podnieść głośniki, uzyskując lepszą projekcję dźwięku oraz bardziej elegancki wygląd.

To wyróżnienie potwierdza konsekwentne dążenie firmy Creative do redefinicji codziennych doświadczeń dźwiękowych poprzez innowacyjne technologie i przemyślane wzornictwo. Docenienie modelu Pebble Nova przez tak wymagające jury to wyraźny sygnał, że marka skutecznie łączy jakość z dostępnością.

Więcej informacji o modelu Pebble Nova oraz pełnej ofercie audio firmy Creative znaleźć można na stronie: www.creative.com

Ceny i dostępność:

Creative Pebble NOVA można zakupić w mediaexpert.pl/pebblenova cenie 1199 zł