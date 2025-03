Archer BE400 od TP-Link – moc Wi-Fi 7 i bezkompromisowa wydajność w zasięgu każdego

Nowoczesna technologia powinna łączyć w sobie wysoką wydajność, bezpieczeństwo i nutę stylu, która sprawia, że korzystanie z sieci staje się czystą przyjemnością. Archer BE400 od TP-Link to propozycja, która doskonale wpisuje się w potrzeby tych, którzy oczekują nowoczesnego designu i najwyższej jakości łączności bez nadwyrężania domowego budżetu. Ten dwupasmowy router Wi-Fi 7 wynosi codzienne surfowanie na nowy poziom, oferując imponujące prędkości do 5764 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

W erze cyfrowej transformacji, gdy płynna łączność staje się fundamentem naszej codzienności, TP-Link wprowadza na rynek router Archer BE400 – zaawansowane, a jednocześnie przystępne cenowo rozwiązanie, które redefiniuje standardy domowego Internetu. Archer BE400 to router pokazujący jak wiele może zmienić najnowsza generacja łączności bezprzewodowej. Wyposażony w technologię Wi-Fi 7, dwupasmowy router zapewnia imponującą prędkość transmisji danych sięgającą do 5764 Mb/s w paśmie 5 GHz i 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, co sprawia, że streaming w jakości 4K, intensywne sesje gamingowe czy wideokonferencje w jakości HD stają się doświadczeniami wolnymi od irytujących opóźnień i buforowania. Dwupasmowa technologia automatycznie optymalizuje ruch sieciowy, minimalizując zakłócenia nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych.

Innowacyjne rozwiązanie Multi-Link Operation (MLO) pozwala na jednoczesne korzystanie z wielu pasm, co znacząco zwiększa przepustowość, redukuje opóźnienia i zwiększa stabilność sieci. O optymalny zasięg dba sześć precyzyjnie rozmieszczonych anten wewnętrznych, wspieranych przez technologię Beamforming, która koncentruje sygnał tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Dzięki temu Archer BE400 bez problemu pokrywa duże przestrzenie, eliminując martwe strefy i zapewniając szybkie połączenie na każdym piętrze domu.

Router oferuje także rozbudowane opcje połączeń przewodowych. Wyposażono go w port WAN 2,5 Gb/s, umożliwiający pełne wykorzystanie potencjału szybkich łączy internetowych, port LAN 2,5 Gb/s dla urządzeń wymagających najwyższej przepustowości, a także trzy gigabitowe porty LAN. Dzięki temu Archer BE400 z łatwością integruje się w nowoczesnych wnętrzach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla streamerów, graczy czy użytkowników korzystających z pracy w chmurze. Dodatkowo zintegrowany port USB 3.0 pozwala na szybkie współdzielenie plików i tworzenie własnej chmury domowej, co przydaje się szczególnie przy rosnącej liczbie urządzeń smart home oraz konsol czy serwerów multimediów.

Archer BE400 to również solidne zaplecze bezpieczeństwa, gwarantowane przez szyfrowanie WPA3 i pakiet usług HomeShield, które zapewniają ochronę przed zagrożeniami internetowymi, a funkcja kontroli rodzicielskiej pozwala na dostosowanie dostępu do sieci dla poszczególnych użytkowników.

Jednym z najciekawszych rozwiązań jest EasyMesh – które umożliwia łatwą rozbudowę domowej sieci Wi-Fi obejmującej nawet duże domy i pozwalające utrzymać stabilne połączenie w całej przestrzeni. Intuicyjna aplikacja Tether pozwala na szybką konfigurację i zarządzanie routerem z poziomu smartfona, czyniąc zaawansowaną technologię przystępną dla każdego użytkownika.

Archer BE400 dostępny jest w sprzedaży w cenie około 800zł i został objęty trzyletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna urządzenia znajduje się na stronie internetowej TP-Link.