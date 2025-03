Trzy nowości od Mercusys łączą wydajność z przystępną ceną

Mercusys rozszerza swoją ofertę o trzy nowe urządzenia, które zapewniają płynny dostęp do Internetu, niezależnie od miejsca i liczby podłączonych urządzeń. Wzmacniacz sieci bezprzewodowej ME80X z Wi-Fi 6, nano karta sieciowa USB MA14N oraz 16-portowy przełącznik gigabitowy MS116GS to rozwiązania stworzone z myślą o rosnących wymaganiach użytkowników domowych oraz małych biur, którzy cenią sobie stabilną łączność.

Wzmacniacz ME80X to odpowiedź na wyzwania związane z zasięgiem sieci w większych przestrzeniach. Urządzenie wykorzystuje technologię Wi-Fi 6, rozszerzając zasięg domowego Internetu i eliminując problem martwych stref. Dzięki imponującym prędkościom do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, ME80X zapewnia szybkie i stabilne połączenie dla wszystkich urządzeń. Wbudowany 1-gigabitowy port Ethernet pozwala na przewodowe podłączenie sprzętów wymagających maksymalnej stabilności. Wzmacniacz oferuje także funkcję access pointa, co pozwala na stworzenie nowej sieci Wi-Fi o wysokiej wydajności, idealnej do pracy, rozrywki czy gamingu. Intuicyjna aplikacja mobilna oraz możliwość szybkiej i łatwej konfiguracji przez WPS sprawiają, że urządzenie jest gotowe do pracy w kilka chwil.

MA14N to z kolei zgrabna nano karta sieciowa USB, którą łatwo dopasować do laptopa, nie martwiąc się o zajmowanie cennych portów sąsiadujących. Ten miniaturowy adapter USB, wyposażony w technologię Wi-Fi 6, oferuje prędkości do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, zapewniając stabilne połączenie nawet w wymagających warunkach. Jego kompaktowy format sprawia, że idealnie sprawdzi się w laptopach, gdzie przestrzeń na akcesoria jest ograniczona. Karta jest praktycznie niewidoczna – raz wpięta, może pozostać na miejscu bez obaw o jej uszkodzenie. Obsługa MU-MIMO zapewnia wydajne działanie nawet w środowiskach, gdzie do routera łączy się wiele urządzeń, a dzięki funkcji Plug and Play instalacja ogranicza się do podłączenia do portu USB.

Uzupełnieniem oferty jest wyposażony w 16 gigabitowych portów RJ45 przełącznik MS116GS. To profesjonalne rozwiązanie sieciowe do przestrzeni domowej i małego biura, które umożliwia szybkie przesyłanie danych w domowej lub biurowej sieci. Tryb izolacji zwiększa bezpieczeństwo, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do poszczególnych segmentów sieci i eliminując ryzyko snoopingu czy ingerencji w ruch sieciowy. Dodatkowo funkcja zapobiegania pętlom minimalizuje ryzyko awarii wynikających z błędnych połączeń sieciowych, poprawiając stabilność działania całej infrastruktury. Solidna metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie RACK i funkcja plug and play czynią z niego przyjazną opcję dla małych sieci biurowych czy domowych. Dodatkowym atutem jest pasywne chłodzenie i brak wentylatora, które zapewniają cichą pracę nawet przy pełnym obciążeniu.

Wszystkie produkty objęte są 3-letnią gwarancją. Cena wzmacniacza ME80X to ok. 190 zł, nano karta MA14N kosztuje ok. 25 zł, a koszt przełącznika MS116GS to ok. 200 zł.