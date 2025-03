Słodki chaos pod kontrolą - jak przetrwać tłusty czwartek bez stresu o sprzątanie

Pączki z lukrem, faworki obsypane cukrem pudrem i domowe wypieki to nieodłączne elementy tłustego czwartku, który przypada 27 lutego. Z tej okazji marka MOVA podpowiada, jak cieszyć się tradycją bez stresu o bałagan w kuchni, proponując inteligentne rozwiązania do sprzątania i przygotowywania zdrowszych wypieków.

Domowe wypieki w nowej odsłonie

Kto z nas nie pamięta zapachu smażonych pączków unoszącego się w całym domu? Choć tradycyjne smażenie w głębokim oleju ma swój urok, coraz więcej osób szuka zdrowszych alternatyw. Frytownica beztłuszczowa MOVA AeroChef FD10 Pro przychodzi z pomocą wszystkim, którzy chcą połączyć tradycję ze zdrowszym stylem życia. Dzięki pojemności 6L pozwala przygotować porcję pączków dla całej rodziny, a metalowe wnętrze i system podwójnego grzania sprawiają, że wypieki są równomiernie zarumienione i puszyste w środku - zupełnie jak te od babci, tylko... zdrowsze.

Kuchenny zawrót głowy bez zmartwień

Każdy, kto kiedykolwiek przygotowywał pączki czy faworki, doskonale wie, że lukier i cukier puder potrafią znaleźć się w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. Robot MOVA P10 Pro Ultra radzi sobie z tym wyzwaniem, wykorzystując inteligentne rozpoznawanie zabrudzeń. Urządzenie samo wie, czy ma do czynienia z rozlanym lukrem, rozsypanym cukrem pudrem czy zaschniętym ciastem, aby wybrać optymalny sposób pracy. Co więcej, jego smukła konstrukcja pozwala zajrzeć pod szafki kuchenne, gdzie często lądują drobinki cukru pudru.



Ukryty bałagan nie ma szans

Czasem dopiero następnego dnia, w świetle dziennym, odkrywamy ślady świętowania. MOVA S5 Sense ze specjalnym oświetleniem LED pomaga wyłapać nawet najmniejsze drobinki cukru czy zaschniętego ciasta. Ten lekki odkurzacz sprawdza się nie tylko na podłodze - dzięki dodatkowym końcówkom można nim wyczyścić blaty, półki, a nawet trudno dostępne zakamarki kuchenne. Długi czas pracy na baterii pozwala spokojnie ogarnąć całe mieszkanie bez pośpiechu.



Jeden sprzęt, wszystkie wyzwania

Dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą, MOVA K30 Mix oferuje rozwiązanie "dwa w jednym". Ten wielofunkcyjny pomocnik sprawdzi się zarówno w starciu z lepkim lukrem na podłodze, jak i z rozsypaną mąką na blacie. System samoczyszczenia z funkcją suszenia gorącym powietrzem dba o higienę urządzenia, więc nie trzeba martwić się, że przyklejone resztki ciasta zostanie na szczotce.



Święto bez stresu

Tłusty czwartek to czas radości i słodkich przyjemności - nie powinniśmy spędzać go martwiąc się o sprzątanie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możemy skupić się na tym, co najważniejsze - celebrowaniu tradycji w gronie najbliższych i delektowaniu się pysznymi wypiekami.