Gaz do dechy – monitory e-sportowe AGON PRO z odświeżaniem 540 Hz oraz 390 Hz

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów – AGON by AOC – przedstawia monitory AGON PRO AG246FK oraz AGON PRO AG256FS. Są to modele o rozdzielczości Full HD, opracowane z myślą o współzawodnictwie w dynamicznych grach sieciowych.



Szczyt technologii TN

AGON PRO AG246FK to 24,1-calowy monitor wyposażony w matrycę typu Ultra-Fast TN. Czas reakcji tego panelu wynosi 0,5 ms GtG, a przy odświeżaniu 540 Hz obraz jest aktualizowany co 1,85 ms. Oprócz imponujących parametrów związanych z graniem kompetytywnym nie pomięto kwestii reprodukcji kolorów – wyświetlacz pokrywa 99,6% palety sRGB oraz 94,7% DCI-P3.

– Gdy gra się w Counter-Strike na najwyższym poziomie tak długo jak ja, docenia się każdą przewagę jaką można uzyskać. Muszę przyznać, że odświeżanie 540 Hz, z czasem reakcji matrycy 0,5 ms GtG oraz frametime 1,85 ms jest świetne – dzieli się swoimi doświadczeniami Nikola "NiKo" Kovač, doświadczony gracz Counter-Strike G2 Esports.



Jacobo Ramos González, Tymczasowy dyrektor ds. partnerstw globalnych G2 Esports podkreśla znaczenie szybkiego odświeżania ekranu w grach nastawionych na rywalizację: – W szybkim świecie Counter-Strike'a wysoka częstotliwość odświeżania monitora zapewnia błyskawiczną wizualną informację zwrotną i minimalizuje opóźnienia. Pozwala to naszym graczom na natychmiastową reakcję i utrzymanie rozgrywki na najwyższym poziomie, co jest kluczowe dla osiągnięcia zwycięstwa. AG246FK wyznacza nowy standard w tym zakresie i jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu partnerowi AGON by AOC za ciągłe angażowanie zasobów w rozwój i wdrażanie najnowocześniejszych technologii.

Szybkość i jakość obrazu

AGON PRO AG256FS został oparty na 24,5-calowym panelu typu Fast IPS. Jego odświeżanie wynosi 390 Hz, a czas reakcji to 1 ms GtG. Monitor powinien przypaść do gustu graczom nastawionym na współzawodnictwo sieciowe, którzy jednocześnie oczekują wysokiej jakości obrazu. Zastosowana w nim matryca pokrywa 99,1% gamutu sRGB.

– Dzięki AG246FK i AG256FS nie tylko podnosimy poprzeczkę, a całkowicie ją redefiniujemy. Monitory te reprezentują szczyt gamingowej technologii monitorowej, oferując częstotliwości odświeżania i jakość obrazu, które kiedyś uważano za niemożliwe. Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić profesjonalistom e-sportowym i aspirującym zawodnikom narzędzia, których potrzebują, aby osiągać absolutnie najlepsze wyniki – komentuje César Acosta, Product Manager AGON by AOC.

E-sportowe funkcje

Oba monitory umożliwiają aktywację podświetlenia stroboskopowego (Motion Blur Reduction). Dzięki tej funkcji czas reakcji obu paneli spada do wartości 0,3 ms MPRT, a obraz w ruchu staje się jeszcze ostrzejszy. Oprócz tego AG246FK oraz AG256FS wspierają technologię zapobiegającą rozrywaniu obrazu Adaptive-Sync. Gracze mogą wybierać pomiędzy ustawieniami manualnymi dla obrazu lub trzema predefiniowanymi trybami e-sportowymi. Różnią się one mocą overdrive matrycy oraz saturacją kolorów. Zmian można dokonywać szybko i wygodnie przy pomocy dołączonego pilota QuickSwitch.

Ilya "m0NESY" Osipov, profesjonalny zawodnik Counter-Strike G2 Esports podkreśla znaczenie przełomowej technologii: – Zaliczenie perfekcyjnie wymierzonego trafienia z AWP dzieje się w ułamku sekundy. AGON by AOC z monitorem AG246FK przekracza kolejne granice, tam gdzie się to liczy. Częstotliwość odświeżania 540 Hz oznacza, że jestem jeszcze bardziej precyzyjny w trakcie rozgrywki.



Cena i dostępność

Nowe monitory AOC AGON PRO wejdą do sprzedaży w sierpniu. AG246FK w sugerowanej cenie detalicznej 2 985 PLN, a AG256FS w cenie 1 917 PLN.