Philips Evnia 27M2C5200W: Doskonała płynność dzięki 280 Hz

MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował wyświetlacz dla graczy z szybkim panelem VA. Nowy model nosi oznaczenie 27M2C5200W i cechuje się odświeżaniem ekranu na poziomie 280 Hz. Monitor wyposażono w 10-bitową matrycę, co oznacza, że wyświetla ona 1,07 mld kolorów.

– Philips Evnia 27M2C5200W to marzenie każdego gracza. Jego duży, zakrzywiony ekran przyciąga do świata gry, a wysoka częstotliwość odświeżania, niski input lag i 0,3 ms MPRT zapewniają wrażenia z rozgrywki, które sprawią, że włosy staną ci dęba – skomentował César Acosta, Regional Product Manager for Gaming Monitors AOC i Philips EVNIA.

Szybki panel Fast-VA

Philips Evnia 27M2C5200W został oparty o 27-calową matrycę typu Fast VA o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Dzięki wysokiemu odświeżaniu z częstotliwością 280 Hz monitor sprawdzi się w dynamicznych grach, również tych nastawionych na rywalizację sieciową. Wyświetlacz jest delikatnie zakrzywiony (1500R), co pozwala na łatwiejsze objęcie wzrokiem całości ekranu.

Monitor cechuje się dobrym pokryciem przestrzeni barwowych NTSC (108%) oraz sRGB (121%). Dzięki zastosowaniu 10-bitowej matrycy, jest ona w stanie wyświetlać 1,07 mld kolorów. Może to przypaść do gustu osobom poszukującym szybkiego monitora do gier, który jednocześnie cechuje się dobrze odwzorowanymi i nasyconymi kolorami.

Wygodna regulacja i ochrona wzroku

Długie godziny spędzone przed źle umiejscowionym monitorem mogą negatywnie wpływać na samopoczucie, a nawet stan zdrowia użytkownika. Podstawa w 27M2C5200W pozwala na szeroki zakres regulacji pozycji panelu, dzięki czemu możliwe jest łatwe dopasowanie położenia matrycy. Monitor może być regulowany w pionie (130 mm), obracany w poziomie (+/- 30 stopni) oraz pochylony do przodu lub tyłu (-5/20 stopni).

W wyświetlaczu zastosowano funkcje Low Blue, która zmniejsza ilość emitowanego niebieskiego światła, oraz Flicker-Free, która minimalizuje migotanie ekranu. Wszystko to w trosce o komfort oczu użytkownika, zwłaszcza w trakcie wielogodzinnych rozgrywek.

Opakowanie monitora zostało wykonane w 100% z materiałów nadających się do recyklingu.

Cena i dostępność

Monitor Philips Evnia 27M2C5200W jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie producenta 976 złotych (MSRP).