Monitoring bez ograniczeń. TP-Link wprowadza kamerę z modemem 4G i panele solarne z serii VIGI. Na rynku debiutuje też kolejny r

TP-Link poszerza portfolio urządzeń z serii VIGI o rozwiązania, które szczególnie zainteresują osoby potrzebujące skutecznego i niezawodnego monitoringu na terenach pozbawionych dostępu do sieci elektrycznej czy też internetowej, takich jak place budowy i tereny leśne. Na rynku debiutuje kamera wyposażona w łączność komórkową - kamera VIGI C540-4G oraz dwa panele solarne VIGI SP9030 i VIGI SP6020. Producent zaprezentował też nowy 8-kanałowy rejestrator ze zintegrowanym przełącznikiem PoE+.

VIGI C540-4G to zewnętrzna kamera obrotowa typu PT (pan-tilt) wyposażona w slot na kartę microSD i modem 4G, dzięki czemu może pracować w miejscach, gdzie nie ma dostępu do klasycznej infrastruktury sieciowej LAN lub WiFi. Dzięki zastosowaniu białych diod doświetlających urządzenie rejestruje kolorowy i szczegółowy obraz o rozdzielczości 4 Mpix, także w nocy. VIGI C540-4G umożliwia monitoring 360°, z imponującą prędkością obrotu 44°/s. Funkcja tworzenia tzw. tras patrolu pozwala na dynamiczne monitorowanie obszaru, gdy kamera nieustannie obraca się między wcześniej wyznaczonymi punktami. To skuteczne narzędzie umożliwia obserwację większego terenu z wykorzystaniem pojedynczej kamery. W urządzeniu zaimplementowano zaawansowane reguły detekcji pozwalające śledzić wtargnięcie na obszar, przekroczenie linii, wejście i wyjście ze strefy, pozostawienie lub zabranie obiektów. Wbudowana analityka pozwala również na klasyfikację ludzi i pojazdów wraz z funkcją ich automatycznego śledzenia. Ogranicza to liczbę fałszywych monitów o aktywności oraz nieistotnych nagrań. Nowa kamera VIGI posiada również mikrofon i głośnik umożliwiające dwukierunkową transmisję audio oraz wbudowany alarm dźwiękowy i świetlny. Urządzenie oferuje elastyczne możliwości przechowywania nagrań: na dedykowanym urządzeniu typu NVR, dysku komputera (wymagane darmowe oprogramowanie VIGI Security Manager) lub lokalnie w kamerze, na karcie microSD o pojemności do 512 GB. Kamera wykorzystuje standard kodowania H.265+ oszczędzając dane niezbędne do przesłania obrazu, a także przestrzeń dyskową. Z kolei klasa szczelności IP66 gwarantuje odporność na deszcz i zapylenie, umożliwiając tym samym pracę w trudnych warunkach atmosferycznych.

Doskonałym uzupełnieniem monitoringu opartego o kamerę z wbudowanym modemem 4G są panele solarne VIGI z wbudowaną baterią. Model SP9030 to panel fotowoltaiczny o mocy 90W z baterią litową 31,2Ah / 10,8V. Z kolei VIGI SP6020 wyposażono w panel o mocy 60W i baterię litową 20,8Ah / 10,8V. Obydwa urządzenia charakteryzują się modularną, przeznaczoną do pracy na zewnątrz (klasa szczelności IP66) konstrukcją z możliwością regulacji kąta nachylenia panelu. Wyposażono je w wydajne panele słoneczne klasy A o sprawności konwersji 21,6% i żywotności wynoszącej ponad 25 lat. W urządzeniach zaimplementowano również kontroler ładowania MPPT (Maximum Power Point Tracking), który optymalizuje moc panelu słonecznego, obniża straty energii i zwiększa wydajność ładowania o 20% w porównaniu z kontrolerami PWM (Pulse Width Modulation). Z kolei wbudowana bateria obsługuje technologię inteligentnego ogrzewania pomocniczego, która umożliwia baterii normalne działanie w szerokim zakresie temperatur. Modele SP9030 i SP6020 cechuje również prosty montaż i intuicyjne zdalne zarządzanie poprzez aplikację.

Warto wspomnieć, że zastosowanie paneli VIGI nie ogranicza się do kamer z łącznością 4G. Dzięki trzem gniazdkom zasilającym do każdego z paneli możemy podłączyć trzy urządzenia, takie jak kamery czy również most bezprzewodowy WiFi (np. model TP-Link EAP211-Bridge KIT) i w ten sposób stworzyć radiowe połączenie sieciowe z oddaloną siedzibą główną firmy.

Oferta urządzeń z serii VIGI wzbogaciła się również o model VIGI NVR2008H-8MP. To 8-kanałowy rejestrator NVR z obsługą dwóch dysków SATA (do 16 TB każdy). Urządzenie posiada zintegrowany 8-portowy przełącznik PoE+ o łącznym budżecie mocy 93 W, dzięki czemu pozwala na zbudowanie kompletnej infrastruktury do monitoringu w domu lub małej firmie ograniczając konieczność stosowania dodatkowych urządzeń.

Nowe urządzenia z serii VIGI zostały objęte 3-letnią gwarancją producenta. Są już dostępne w cenach:

VIGI C540-W ok. 680 zł brutto

VIGI SP9030 ok. 4200 zł brutto

VIGI SP6020 ok. 3400 zł brutto

VIGI NVR2008H-8MP ok. 1400 zł brutto