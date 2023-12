Co na prezent dla gracza? Poradnik od AOC

AOC przedstawia pomysły prezentowe na nadchodzący sezon świąteczny. Poradnik ułatwi wybór gamingowych monitorów dla entuzjastów dynamicznych rozgrywek sieciowych, jak i osób preferujących nieśpieszne tytuły jednoosobowe.



Rywal

Fanów szybkich i intensywnych gier, np. typu MOBA czy FPS może zainteresować AOC GAMING 25G3ZM/BK. Jest to model z matrycą typu VA o przekątnej 24,5-cala, rozdzielczości 1920 x 1080 px i odświeżaniu 240 Hz.

Poszukiwacz przygód

AOC AGON AG405UXC to propozycja dla graczy zainteresowanych dużymi wyświetlaczami. Z przekątną 40 cali i proporcjami 21:9 będzie to dobry wybór do tytułów RPG. Monitor wyposażono w płaski ekran typu VA o rozdzielczości 3440 x 1440 px i odświeżaniu 144 Hz.

Strateg

AOC GAMING CU34G2X/BK powinien się sprawdzić w rękach dowódcy, który lubi sprawdzać swoje umiejętności w tytułach RTS. To ultrapanoramiczny wyświetlacz o rozdzielczości 3440 x 1440 px. Jego zakrzywiony ekran VA pracuje z częstotliwością odświeżania 144 Hz.

Odkrywca

Jeśli sprzęt będzie wykorzystywany do gier, w których można podziwiać dopracowaną grafikę, dobrym wyborem może być AOC GAMING CQ27G2S/BK. Monitor wyświetla obraz w rozdzielczości Quad HD i wyposażono go w zakrzywiony panel VA o wysokim kontraście statycznym 4000:1 i odświeżaniu 165 Hz.

Kompan

AOC GAMING Q27G2S/EU jest uniwersalnym narzędziem nie tylko do grania, ale też do tworzenia treści. Jego płaski 27-calowy panel IPS może wyświetlić 1,07 mld kolorów i cechuje się dobrym odwzorowaniem kolorów. Monitor wyświetla obraz Quad HD przy odświeżaniu 165 Hz.

E-sportowiec

Panele OLED oferują ostrość ruchomego obrazu, która jest nie do pobicia przez klasyczne rozwiązania. Dzięki zastosowaniu tego typu matrycy w AOC AGON PRO AG276QZD będzie on doskonałym rozwiązaniem do wszystkich dynamicznych gier. Dodatkowo cechuje się on dobrym odwzorowaniem barw i bardzo wysokim kontrastem. AG276QZD wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 240 Hz, a jego przekątna to 27 cali.



Sugerowane ceny i więcej informacji

25G3ZM/BK – 866 PLN

AG405UXC – 2 606 PLN

CU34G2X/BK – 1 692 PLN

CQ27G2S/BK – 1 170 PLN

Q27G2S/EU – 1 301 PLN

AG276QZD – 4 346 PLN

Gwarancja

Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.