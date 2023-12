Ultrapanoramiczne granie w przystępnej cenie – dwa 34-calowe monitory AGON by AOC

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – przedstawia wyświetlacze AOC GAMING CU34G2XE/BK oraz AOC GAMING CU34G2XP/BK. Są to przystępne cenowo modele gamingowe o proporcjach 21:9. Nowe monitory zostały oparte na zakrzywionych matrycach VA o rozdzielczości 3440 x 1440 px i wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu.



Wysoki poziom immersji

Oba wyświetlacze wykorzystują 34-calowe matryce o zakrzywieniu 1500 R. Są one typu VA i generują obraz o wysokim kontraście statycznym 4000:1 oraz o głębokich czerniach. Ich czas reakcji wynosi 1 ms GtG oraz 1 ms MPRT. Przy ultrapanoramicznej rozdzielczości WQHD (3440 x 1440 px) zagęszczenie pikseli wynosi 110 PPI (pixels per inch). Takie połączenie parametrów pozwala na mocne wczucie się w rozgrywkę i dobrze sprawdzi się m.in. w grach symulacyjnych, strategicznych oraz RPG.

CU34G2XE/BK wyświetla obraz o jasności 300 nitów, w 16,7 mln kolorów i z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Monitor wspiera technologię synchronizacji obrazu Adaptive-Sync oraz przyjmuje metadane HDR10. Użytkownik może skorzystać ze złącza DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.0 i pochylić panel.

CU34G2XP/BK jest bardziej zaawansowanym modelem. Jego obraz ma jasność 400 nitów, przy 1,07 mld kolorów i odświeżaniu 180 Hz. Sprzęt otrzymał certyfikację FreeSync Premium oraz VESA DisplayHDR 400. Istnieje możliwość podłączenia do niego jednocześnie dwóch urządzeń DisplayPort oraz dwóch HDMI. Jego ergonomiczna podstawa pozwala na regulację wysokości panelu, odchylenie go oraz obrót.



Otwory montażowe VESA 100x100 w obu wyświetlaczach dają możliwość przymocowania ich za pomocą opcjonalnego uchwytu biurkowego lub ściennego. Menu ekranowe CU34G2XE/BK oraz CU34G2XP/BK jest dostępne z poziomu systemu operacyjnego w aplikacji AOC G-Menu.

Cena i dostępność

Oba nowe monitory wejdą do sprzedaży w grudniu. AOC GAMING CU34G2XE/BK w sugerowanej cenie detalicznej 1 601 PLN, a AOC GAMING CU34G2XP/BK w cenie 1 780 PLN.