Genesis Oxid 260 - test podkładki chłodzącej

Design i Konstrukcja

Metalowa siatka w połączeniu z czerwonym podświetleniem wentylatorów 120 mm nadaje podstawie imponujący, gamingowy wygląd. Solidna konstrukcja i regulowana wysokość sprawiają, że pasuje do różnych rozmiarów laptopów, oferując stabilność i wszechstronność użytkowania. W zestawie mamy także kabel USB-A.

Funkcjonalność

Regulacja prędkości wentylatorów za pomocą pokrętła pozwala na indywidualne dostosowanie chłodzenia do potrzeb. Obecność dodatkowego portu USB to praktyczne rozszerzenie, umożliwiające podłączenie innych urządzeń, dodatkowo posiadamy 8 stopniowe nachylenie podstawki.

Testy chłodzenia

Podczas testów z użyciem Forza Horizon 5 i bez zastosowania podstawki, procesor osiągał temperatury od 92 do 103 stopni, a karta graficzna od 73 do 87 stopni. Po umieszczeniu laptopa na Oxid 260, temperatura procesora spadła do zakresu od 86 do 97 stopni, a temperatura karty graficznej wynosiła od 61 do 76 stopni. Podstawa wyraźnie obniżyła temperatury - procesora o około 12 stopni (minimalnie) i o 6 stopni (maksymalnie), a kartę graficzną o około 12 stopni (minimalnie) i 11 stopni (maksymalnie) w porównaniu do pracy bez podstawki.

Temperatury w spoczynku

Podstawka również wpłynęła na temperatury w spoczynku. Bez niej procesor osiągał od 45 do 59 stopni, natomiast z podkładką spadły one do zakresu od 39 do 52 stopni. Grafika dedykowana nie zarejestrowała temperatur w spoczynku, gdyż pracowała zintegrowana, która nie wykazywała temperatury w spoczynku. (błąd po stronie sterownika).

Głośność

Podczas użytkowania, poziom hałasu jest akceptowalny, chociaż przy wyższych obrotach wentylatorów może być nieco słyszalny. Przy niższych prędkościach są praktycznie niesłyszalne, co stanowi istotny atut podstawki.

Podsumowanie

Genesis Oxid 260 to solidne rozwiązanie dla osób poszukujących skutecznego sposobu na kontrolę temperatury podzespołów laptopa. Mimo że design może nie przypaść do gustu każdemu, efektywne chłodzenie i funkcjonalność umieszczają ją w czołówce akcesoriów tego typu. Dodatkowe atuty to czerwone podświetlenie i regulacja wentylatorów, zwiększająca atrakcyjność tego produktu. Dzięki Oxid 260 użytkownicy mogą cieszyć się z lepszej wydajności laptopów bez obaw o przegrzewanie się podzespołów.