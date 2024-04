Zdobądź dodatkowe FPS-y z kartą graficzną INNO3D! Brothers: A Tale of Two Sons Remake i Myth of Empires już z obsługą DLSS 2

Pojawiło się już ponad 500 gier i aplikacji wykorzystujących technologie charakterystyczne dla kart graficznych GeForce RTX. Do tego wielkiego grona dołączyły właśnie gry Brothers: A Tale of Two Sons Remake i Myth of Empires, które obsługują technologię DLSS 2.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake to odświeżona wersja kultowej już produkcji z 2013 roku. Produkcja powstała na bazie oryginału, lecz oferuje bardzo zaawansowaną grafikę, wyższą wydajność i udoskonaloną rozgrywkę. W połączeniu z ponownie nagraną ścieżką dźwiękową całość gwarantuje emocjonalne przeżycie i przygodę na zupełnie nowym poziomie. W grę można grać solo lub we dwójkę w lokalnym trybie współpracy.

Jak wykazały testy, technologia DLSS 2 ma zapewniać nawet 3-krotnie większą wydajność na kartach graficznych GeForce RTX. W rozdzielczości 4K, przy maksymalnych ustawieniach, liczba klatek na sekundę wzrasta średnio o 2,9X, dzięki czemu GeForce RTX 4070 zapewnia 80 FPS, GeForce RTX 4070 Ti SUPER i 4080 SUPER - 100 FPS, a GeForce RTX 4090 - 150 FPS. Warto dodać, że przy maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości 1440p już wszystkie karty graficzne GeForce RTX z serii 40 mają zagwarantować płynność powyżej 60 FPS.

Myth of Empires to z kolei gra MMO wyróżniająca się otwartym światem, w której gracze walczą o przetrwanie poprzez wytwarzanie przedmiotów i przewodzenie oddziałom. Głównym celem jest dążenie do podboju terytorium i zbudowanie własnego imperium. Produkcja ta obsługuje DLSS 2 już od momentu premiery, która miała miejsce 18 listopada 2021 roku, jednak w zeszłym tygodniu wydano ogromną aktualizację do wersji 1.0, dzięki której rozgrywka stała się jeszcze bardziej komfortowa.

W rozdzielczości 4K, przy maksymalnych ustawieniach graficznych, liczba klatek na sekundę jest teraz zwiększona średnio o 1,55X, dzięki czemu GeForce RTX 4070, a także inne, wyżej pozycjonowane karty graficzne Ada Lovelace mogą z łatwością zapewnić płynność na poziomie 60 FPS. Mało tego — w przypadku najmocniejszych jednostek można liczyć na klatkaż przekraczający nawet 120 FPS.

Karty graficzne GeForce RTX 40 SUPER od firmy INNO3D są dostępne w sklepach. Oferta zaczyna się od modeli RTX 4070 SUPER z 12 GB pamięci VRAM GDDR6X startujących już od ok. 2760 zł.