Wytrzyma wszystko: PNY prezentuje przenośny dysk SSD RP60 z USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

Nowy przenośny dysk SSD RP60 został zaprojektowany z myślą o kreatywnych podróżnikach i mobilnych profesjonalistach, aby zapewnić wysoce poręczne i bardzo wytrzymałe narzędzie do przechowywania danych. Dzięki kompaktowej obudowie i wygodnemu miejscu na klips do mocowania, dysk RP60 można z łatwością zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie poniesie Cię przygoda. Podróżuj spokojnie, wiedząc, że Twoje dane są bezpieczne i chronione dzięki wytrzymałej, zewnętrznej silikonowej powłoce RP60, która sprawia, że dysk jest odporny na upadki, wodę i kurz. Ponadto, możesz cieszyć się wydajnością na najwyższym poziomie z prędkościami odczytu/zapisu wynoszącymi odpowiednio do 2000 MB/s i 1800 MB/s oraz szeroką kompatybilnością z różnymi urządzeniami, dzięki złączu USB 3.2 Gen 2x2 Type-C.

Oferowany w pojemnościach 1 TB i 2 TB2, RP60 pozwala na wygodne przechowywanie i szybkie przesyłanie dużych plików multimedialnych. Twórcy mogą z dziecinną łatwością edytować obrazy i filmy w wysokiej rozdzielczości, zapewniając płynną edycję i odtwarzanie bezpośrednio z dysku RP60. Z kolei gracze mogą cieszyć się błyskawiczną instalacją i czasem ładowania swoich obszernych bibliotek gier. Również zwykli użytkownicy przekonają się, że przenośny dysk SSD RP60 jest doskonałym wyborem zarówno jako dedykowany dysk do tworzenia kopii zapasowych systemu, jak i codzienny towarzysz magazynowania, idealny do bezpiecznego przechowywania i uzyskiwania dostępu do najważniejszych dokumentów roboczych, projektów oraz dużych bibliotek zdjęć i filmów.

Przetestowane pod kątem niezawodności w prawdziwym życiu

Aby zagwarantować rzeczywistą niezawodność, przenośny dysk SSD RP60 został zbudowany z wykorzystaniem wytrzymałej, silikonowej powłoki i przeszedł wiele testów w różnych warunkach środowiskowych, aby zagwarantować jego trwałość. W rezultacie ten przenośny dysk SSD nie tylko spełnia, ale i przewyższa oczekiwania, gwarantując wytrzymałe rozwiązanie, które jest gotowe na każdą przygodę. RP60 posiada stopień ochrony IP65 - jest odporny na wodę i kurz oraz upadki z wysokości do 3 metrów.

Kluczowe cechy produktu

• WZMOCNIONA KONSTRUKCJA: Zaprojektowana i przetestowana w celu ochrony danych przed wodą, pyłem (IP654,5) oraz upadkami (nawet do 3m)6

• BARDZO WYSOKIE TRANSFERY: Szybkie przenoszenie dużych plików - prędkość sekwencyjnego odczytu/zapisu do 2000 MB/s / 1,800 MB/s3

• KOMPAKTOWY I PORĘCZNY: Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji z miejscem na zaczep, RP60 można łatwo wsunąć do kieszeni lub bezpiecznie przypiąć do szlufki, plecaka lub torby na aparat. Jego poręczność zapewnia możliwość przenoszenia danych wszędzie tam, gdzie poniesie Cię przygoda, bez kompromisów w zakresie pojemności pamięci dyskowej.

• KOMPATYBILNOŚĆ Z USB Type-C™: Przenośny dysk SSD RP60 jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń, w tym smartfonami, tabletami, laptopami i komputerami stacjonarnymi. Bezproblemowe podłączanie i przesyłanie danych w całym ekosystemie technologicznym.

• OCHRONA DANYCH: W zestawie z RP60 znajduje się oprogramowanie Acronis True Image Data Protection, które pomaga tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać wszystkie ważne dane.