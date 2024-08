TP-Link wprowadza na rynek punkty dostępowe Omada w technologii WiFi 7

WiFi 7, znane również jako IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), to najnowsza generacja sieci bezprzewodowych. Działa w trzech pasmach (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz), z możliwością ich agregacji, co pozwala na pełne wykorzystanie dostępnych zasobów. Podczas gdy WiFi 6 zostało zaprojektowane z myślą o rosnącej liczbie urządzeń łączących się do sieci, WiFi 7 ma na celu dostarczanie wyjątkowo wysokich prędkości dla każdego urządzenia. Standard WiFi 7 wprowadza technologie takie jak kanały o szerokości 320 MHz, modulację 4096-QAM, Multi-RU i Multi-Link Operation, oferując prawie 5-krotnie wyższe prędkości, 100-krotnie niższe opóźnienia oraz 5-krotnie większą pojemność sieci w porównaniu do WiFi 6. TP-Link prezentuje trzy punkty dostępowe Omada WiFi 7: EAP772, EAP773 i EAP783.

EAP783 to topowy model WiFi 7, zapewniający sumaryczne prędkości do 19 Gb/s. Prędkości te wynoszą odpowiednio 11520 Mb/s dla 6 GHz, 5760 Mb/s dla 5 GHz i 1376 Mb/s dla 2,4 GHz. Technologia MLO pozwala na agregację wszystkich trzech pasm w celu uzyskania ekstremalnie wysokiej przepustowości. Punkt dostępowy jest wyposażony w dwa porty Ethernet 10G z możliwością agregacji, co gwarantuje optymalną przepustowość przy integracji z infrastrukturą kablową. Smukła obudowa o grubości 46,5 mm sprawia, że doskonale wpasowuje się w każde wnętrze. Urządzenie może być zasilane poprzez PoE++ 802.3bt lub prądem stałym z zasilacza sieciowego (DC).

EAP773 to natomiast nowoczesny model punktu dostępowego obsługującego WiFi 7, który zapewnia imponujące sumaryczne prędkości WiFi do 9,3 Gb/s. Oferuje 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Wyposażony został w jeden port Ethernet 10G, gwarantując szybkie i stabilne połączenie z resztą infrastruktury.

Portfolio urządzeń WiFi 7 z serii TP-Link Omada uzupełnia budżetowy model EAP772, który oferuje niemal tę samą specyfikację, co model EAP773. Jedyną róznicą jest port Ethernet 2.5G. Oba modele charakteryzują się kompaktowym rozmiarem (220 mm × 32,5 mm) i minimalistyczną obudową co sprawia, że zamontowane na suficie w biurze, czy hotelowym korytarzu, będą niemal niezauważalne. Łączące wysoką wydajność z eleganckim wyglądem urządzenia obsługują zasilanie 802.3 at PoE+ oraz zasilanie prądem stałym (DC).

Wszystkie trzy urządzenia wykorzystują technologię MU-MIMO, umożliwiającą komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie, oraz technologię OFDMA, która zwiększa przepustowość w środowiskach o dużym ruchu danych. Dodatkowo gwarantują płynny roaming realizowany przez protokoły 802.11k/v/r, dzięki któremu transmisje wideo i połączenia głosowe nie są przerywane podczas przemieszczania się użytkowników. Technologia Beamforming zapewnia stabilne połączenia w wymagających warunkach. Nowe modele obsługują technologię Omada Mesh, umożliwiającą bezprzewodowe łączenie punktów dostępowych w sieć kratową, co pozwala na montaż w miejscach bez możliwości doprowadzenia kabla sieciowego.

Wszystkie zaprezentowane urządzenia są kompatybilne z platformą Omada SDN, umożliwiającą integrację i centralne zarządzanie całą infrastrukturą WiFi i LAN, nawet w rozproszonych lokalizacjach. Użytkownicy mogą cieszyć się dużą elastycznością zarządzania, stabilnością sieci, zaawansowanymi zabezpieczeniami oraz wysoką wydajnością. Dla preferujących mobilne rozwiązania dostępna jest aplikacja Omada, umożliwiająca podgląd ustawień i zarządzanie siecią na smartfonie.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenie ok. 2800 PLN brutto (EAP783), ok. 1000 PLN brutto (EAP773) oraz ok. 800 PLN brutto (EAP772). Produkty zostały objęte pięcioletnią gwarancją. Pełna specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się na stronie internetowej EAP783, EAP773, EAP772.