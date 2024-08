Premiera: Crucial wprowadza na rynek nową pamięć w formacie M.2 2230

Marka Crucial należąca do amerykańskiej firmy Micron, poinformowała o wprowadzeniu do swojego portfolio pamięci P310 M.2 2230, która ma być szybsza aż o 40% od rozwiązań konkurencji. Nowy produkt pozwoli m.in. graczom przechowywać więcej nowoczesnych gier na urządzeniu bez poświęcania prędkości lub wydajności.

Pamięć Crucial P310 M.2 2230 została zaprojektowana w najnowszej technologii Micron® 3D NAND i oferuje prędkości odczytu/zapisu sekwencyjnego do 7 100/6 000 MB/s oraz do jednego miliona IOPS dla zapisu losowego. Producent chwali się, że ich nowy produkt ma być o 40% szybszy niż rozwiązania konkurencji. Kompaktowych rozmiarów P310 charakteryzuje się wymiarami 33 x23 x22 mm (dł./wys./szer.), dzięki czemu idealnie nadaje się do przenośnych konsol do gier, pozwoli także w łatwy sposób zmodernizować pamięć masową laptopa.

Nowy segment nośników półprzewodnikowych Crucial typu M.2 2230 Gen4 NVMe korzysta z interfejsu PCI Express 4.0, dzięki czemu priorytetowo traktuje wydajność energetyczną i tym samym znacznie ogranicza zużycie baterii w urządzeniach. Produkt kompatybilny jest z przenośnymi konsolami do gier takimi jak: Valve Steam Deck i ASUS ROG Ally oraz laptopami Microsoft Surface i wybranymi modelami Dell.

Crucial P310 M.2 2230 będą dostępne wariantach 1 TB oraz 2 TB i mają znaleźć się w sprzedaży w Polsce jeszcze w lipcu b.r. Cena detaliczna za pamięć o pojemności 1 TB będzie wynosić 699 zł.