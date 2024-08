Nowe karty sieciowe oraz adapter USB Bluetooth 5.3 od Mercusys

Mercusys przedstawia dwie nowe karty sieciowe - MA30H i MA20N oraz adapter USB Bluetooth 5.3 - MA530. Nowe produkty od Mercusys są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników starszych komputerów, którzy chcą doposażyć swoje urządzenia w wydajne WiFi lub Bluetooth w niskiej cenie. Dzięki łatwej instalacji typu Plug and Play oraz nowoczesnym technologiom, takim jak dwupasmowe WiFi, MU-MIMO czy Bluetooth 5.3, każdy może cieszyć się lepszą wydajnością i stabilnością połączeń.

Karta sieciowa dużego zasięgu MA30H oferuje dwupasmową sieć bezprzewodową, co pozwala korzystać z częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, minimalizując zakłócenia i optymalizując działanie sieci. Z prędkością transmisji do 1300 Mb/s – 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz – zapewnia szybkie i niezawodne połączenie. Technologia MU-MIMO zwiększa wydajność sieci, umożliwiając jednoczesną komunikację z wieloma urządzeniami. Regulowana antena o wysokim zysku gwarantuje doskonały zasięg i stabilność połączenia, a najnowszy standard szyfrowania WPA3 zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. MA30H jest kompatybilny z Windows 11 i 10 (zarówno 32-bitowymi, jak i 64-bitowymi wersjami) i oferuje prostą instalację typu Plug and Play.

Nano karta MA20N również obsługuje dwupasmową sieć bezprzewodową, umożliwiając korzystanie z częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. Z prędkością transmisji do 650 Mb/s – 433 Mb/s w paśmie 5 GHz i 200 Mb/s w paśmie 2,4 GHz – jest idealna dla użytkowników, którzy potrzebują wydajnego, a jednocześnie kompaktowego rozwiązania. Miniaturowe rozmiary sprawiają, że produkt jest niemal niewidoczny po podłączeniu do portu USB. MA20N obsługuje najnowszy standard szyfrowania WPA3, jest kompatybilna z systemami Windows 11 i 10 i oferuje szybką i bezproblemową instalację.

Portfolio nowych urządzeń Mercusys uzupełnia nano adapter MA530, z technologią Bluetooth 5.3, będący idealnym rozwiązaniem dla komputerów bez wbudowanego Bluetooth, a także użytkowników, którzy chcą poprawić jego wydajność. MA530 umożliwia podłączenie do siedmiu urządzeń jednocześnie, takich jak słuchawki, telefony czy pady do gier, a dodatkowo miniaturowy rozmiar sprawia, że adapter jest praktycznie niewidoczny po podłączeniu do portu USB. Nowy adapter jest również wstecznie kompatybilny, co oznacza, że współpracuje z urządzeniami korzystającymi z wcześniejszych wersji Bluetooth.

Nowe modele oferują 3 lata gwarancji, co zapewnia długotrwałą niezawodność i spokój użytkowników. Cena MA30H to ok. 55 z, MA20N ok. 35 zł, a MA530 ok. 25 zł.