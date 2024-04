TP-Link uzupełnia ofertę urządzeń z serii Omada o most bezprzewodowy EAP211-Bridge

TP-Link EAP211-Bridge KIT to zestaw dwóch urządzeń mostu bezprzewodowego pozwalający na przesyłanie sygnału WIFi na duże odległości. To idealne rozwiązanie np. do rozległych posiadłości z wieloma budynkami czy do obsługi systemów monitoringu na dużym obszarze.

Urządzenia EAP211-Bridge pracują w paśmie 5Ghz w standardzie 802.11ac i pozwalają na przesyłanie danych z prędkością do 867 Mb/s na odległość nawet 1 km. Każda z jednostek zestawu wyposażona jest również w 3 gigabitowe porty Ethernet umożliwiające stworzenie wydajnej sieci komputerowej np. do obsługi kamer monitoringu.

Kierunkowe anteny o wysokim zysku 7dBi pozwalają na bezproblemową transmisję Wi-Fi nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych. Dodatkowo, możliwość zasilania poprzez pasywne PoE (adapter znajduje się w zestawie z urządzeniem) umożliwia montaż urządzenia w miejscach, gdzie nie mamy dostępu do gniazdka elektrycznego. Niezawodną pracę urządzenia w nawet najtrudniejszych warunkach środowiskowych gwarantuje odporna na warunki atmosferyczne obudowa z certyfikatem IP65 oraz ochroną odgromową 6 kV.

Wsparcie zaawansowanych funkcji, takich jak Omada Mesh, MU-MIMO, Beamforming oraz Airtime Fairness, zapewnia nie tylko doskonałą wydajność, ale także optymalizację działania sieci. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu w chmurze poprzez platformę Omada SDN oraz automatycznemu parowaniu, instalacja i zarządzanie mostem EAP211-Bridge jest niezwykle proste i efektywne, co pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych aspektach prowadzonej działalności biznesowej.

Zestaw dwóch urządzeń jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 740 zł brutto. Urządzenia objęto pięcioletnią gwarancją. Pełna specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się na stronie internetowej: EAP211-Bridge.