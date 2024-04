Dahua C970 — przystępne nośniki SSD M.2 obsługujące interfejs PCIe 4.0

Firma Dahua słynie z wielu rodzaju produktów — również szybkich i rozsądnie wycenionych dysków SSD M.2. Nowe modele z serii C970 przeznaczone są dla użytkowników, którym zależy na ponadprzeciętnych osiągach.

Dahua C970 to linia dysków SSD wykonana w formacie M.2 2280, która obsługuje interfejs PCIe 4.0 x4 oraz protokół NVMe 1.4. Wszystkie modele z tej rodziny bazują na pamięciach 3D TLC NAND Flash. Jak sugeruje specyfikacja techniczna nośników, powinny one zagwarantować sekwencyjny odczyt nawet do 5000 MB/s oraz sekwencyjny zapis do 4700 MB/s (w przypadku wersji 1 TB).

Dyski z serii C970 są kompatybilne m.in. z technikami S.M.A.R.T, TRIM czy korekcją błędów 4K LDPC, a ich współczynnik MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) został oszacowany na 1,5 mln godzin. Warto dodać, że w porównaniu do wielu innych nośników PCIe 4.0 omawiana linia produktów wyróżnia się prostym, nierzucającym się w oczy designem oraz brakiem radiatora.

Producent ma w swojej ofercie trzy modele dysków Dahua C970. Mowa o wariantach SSD-C970N256G, SSD-C970N512G oraz SSD-C970N1TB o pojemności kolejno 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Dzięki tak ułożonej ofercie użytkownik może łatwo dobrać nośnik idealny do swoich potrzeb. Producent zapewnia 3-letnią gwarancję.

Nośniki SSD Dahua C970 są już dostępne w polskich sklepach. Ich ceny zaczynają się już od ok. 180 zł za wersję 256 GB.