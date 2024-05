TP-Link prezentuje dwa nowe punkty dostępowe, przełącznik i kontroler z serii Omada

TP-Link rozszerza portfolio centralnie zarządzanych urządzeń sieciowych z serii Omada o cztery nowe urządzenia, w tym dwa punkty dostępowe (modele EAP683 UR i EAP625-Outdoor HD), multigigabitowy przełącznik PoE+ SG2210XMP-M2 oraz kontroler sprzętowy OC400. Nowe urządzenia z serii oferują zaawansowane funkcje konfiguracji, wysoką wydajność i niezawodność, zaspokajając potrzeby wymagających środowisk z wieloma użytkownikami takich jak hotele, centra handlowe, czy biura.

Punkt dostępowy WiFi 6 EAP683 UR to urządzenie dwuzakresowe, oferujące imponujące prędkości transmisji do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki wbudowanym antenom 4×4 MIMO i wysokiej mocy transmisji, zapewnia szeroki zasięg sieci bezprzewodowej. Wsparcie dla technologii HE160, 1024-QAM, długiego symbolu OFDM, OFDMA oraz MU-MIMO zapewnia wyjątkową wydajność. Dodatkowo, liczne technologie wspierające pracę WiFi, takie jak Airtime Fairness, Band Steering, Beamforming oraz Load Balance, gwarantują optymalne działanie sieci. Funkcje takie jak płynny roaming WiFi oraz Omada Mesh umożliwiają elastyczne i niezawodne połączenia.

Model EAP625-Outdoor HD to zewnętrzny punkt dostępowy WiFi 6, który oferuje prędkości do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki dwóm odłączalnym antenom, urządzenie gwarantuje pokrycie zasięgiem WiFi obszaru o powierzchni nawet kilkuset metrów kwadratowych, a obudowa o klasie szczelności IP67 oraz ochrona odgromowa 6kV zapewniają niezawodność w warunkach zewnętrznych. Podobnie jak EAP683 UR, ten punkt dostępowy również obsługuje liczne zaawansowane technologie WiFi i oferuje możliwość płynnego roamingu oraz tworzenia sieci mesh.

Obydwa punkty dostępowe wspierają szyfrowanie WPA3-Enterprise oraz zasilanie przez PoE, co zapewnia elastyczność w instalacji.

Z kolei SG2210XMP-M2 to wysoce wydajny przełącznik dostępowy przeznaczony do podłączania punktów dostępowych WIFi 6. Urządzenie wyposażono w osiem 2,5 gigabitowych portów RJ45 oraz 2 sloty uplink 10G SFP+. Każdy z 8 portów przełącznika oferuje wsparcie dla zasilania PoE w standardzie 802.3at/af (do 30W na port). Łączny budżet mocy przełącznika to 160W. Switch SG2210XMP-M2 oferuje także kompleksowe funkcje sieciowe, w tym obsługę VLAN 802.1Q, IPv6 oraz IGMP Snooping, co pozwala na efektywne zarządzanie ruchem sieciowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Wraz z wyżej wymienionymi urządzeniami debiutuje na rynku kontroler sprzętowy Omada OC400. To przeznaczone do rozległych infrastruktur sieciowych urządzenie umożliwia centralne zarządzanie architekturą sieciową składającą się z aż 1000 punktów dostępowych Omada, 200 przełączników Omada oraz 100 routerów Omada. OC400 wyposażono w 2 sloty SFP+ 10GE, 4 gigabitowe porty RJ45 i 2 porty USB 3.0, co gwarantuje wysoką wydajność i elastyczność, zapewniając szybką transmisję danych i skalowalność sieci. Dzięki redundantnym zasilaczom oraz wygodnemu pulpitowi z podglądem topologii sieci w czasie rzeczywistym, administracja siecią staje się prostsza i bardziej efektywna. Scentralizowane zarządzanie poprzez chmurę umożliwia monitorowanie, konfigurowanie i zarządzanie siecią z dowolnego miejsca, a dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne sprawia, że zmiana konfiguracji sieci jest możliwa nawet w czasie podróży.

Wszystkie zaprezentowane produkty są w pełni kompatybilne z Omada SDN, czyli platformą umożliwiającą centralne zarządzanie całą infrastrukturą sieciową, także rozproszoną pomiędzy placówkami, poprzez chmurę. Dzięki temu administratorzy sieciowi mogą cieszyć się łatwym i skutecznym zarządzaniem siecią, bez względu na jej rozmiar czy złożoność.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenach brutto: EAP683 UR: ok. 800 zł, EAP625-Outdoor HD: ok. 850 zł, SG2210XMP-M2: ok. 1500 zł, OC400: ok. 2800 zł. Urządzenia objęto pięcioletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się na stronie internetowej: EAP683 UR, EAP625-Outdoor HD, SG2210XMP-M2, OC400 .