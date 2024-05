GENESIS RADIUM 350D - mikrofon dynamiczny

Wysoka jakość dźwięku to kluczowa kwestia dla twórców internetowych i graczy. Nowy mikrofon dynamiczny GENESIS Radium 350D jest odpowiedzią na ich potrzeby - służy do nagrywania dźwięku i streamingu, zachwycając odbiorców jakością typową dla podcastów. Do jego użytkowania nie wymagane jest specjalnie przystosowane akustycznie pomieszczenie.

Radium 350D to pierwszy mikrofon dynamiczny w rodzinie produktów marki GENESIS. Można go wykorzystać praktycznie wszędzie - nie straszne mu trudne warunki akustyczne, co czyni go świetnym wyborem do tworzenia internetowych treści audio-wideo w domowym zaciszu. Jakość rejestrowanego dźwięku jest ogromnym atutem, który docenią nawet zwolennicy topowych i znacznie droższych rozwiązań dostępnych na rynku.

Podcastowa jakość dźwięku

Dla twórców internetowych najważniejsza w mikrofonie jest jakość rejestrowanego przez urządzenie dźwięku. Szczególnie w przypadku pomieszczenia nieprzystosowanego akustycznie do nagrywania audio warto więc wybrać mikrofon dynamiczny. W przeciwieństwie do rozwiązań pojemnościowych, zapewni on lepszą separację dźwięków tła, skupiając się bardziej na głosie twórcy. GENESIS Radium 350D oferuje zapis dźwięku w rozdzielczości 24-bitowej, o maksymalnej częstotliwości próbkowania 192 kHz oraz paśmie przenoszenia od 60 do 14 000 Hz.

Podłącz i... twórz w Internecie

GENESIS Radium 350D jest gotowy do pracy w chwilę po wyjęciu z pudełka. Łatwo dostosować jego wysokość, wykorzystując dodatkową przedłużkę lub umieszczając go na ramieniu mikrofonowym ze standardowym gwintem 5/8''. Następnie wystarczy podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB-C (z adapterem USB-A) i cieszyć się podcastową jakością przyszłych nagrań bez żadnych kompromisów

Pełna kontrola dźwięku

Atutem mikrofonu GENESIS Radium 350D jest również możliwość jego obsługi bez konieczności korzystania ze skomplikowanych aplikacji. Zmniejszyć lub zwiększyć głośność nagrywanego dźwięku można przy użyciu specjalnego pokrętła - po kliknięciu którego mikrofon zostanie całkowicie wyciszony, co jest szczególnie przydatne w trakcie transmisji na żywo. O statusie mikrofonu informuje specjalna dioda umieszczona pod pokrętłem.

Profesjonalny wygląd i działanie

GENESIS Radium 350D to nie tylko zachwycający dźwięk, ale i profesjonalny wygląd - dzięki któremu mikrofon ten może konkurować pod kątem designu z topowymi urządzeniami dostępnymi na rynku. Matowy korpus świetnie uzupełnia się z innymi produktami marki, a pod siateczką w kolorze Gun Metal ukryty został pop-filtr. Dzięki temu nie trzeba uzbrajać mikrofonu w dodatkowe gąbki lub inne filtry, które nie tylko przysłaniają twarz nagrywającego, ale także zasłaniają mu widoczność monitora.

GENESIS Radium 350D trafi do sprzedaży od 24.04.2024 r., w rekomendowanej cenie detalicznej 299 zł.