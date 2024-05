Granie dla wszystkich – przystępne cenowo monitory G4 od AOC GAMING

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – przedstawia wyświetlacze AOC GAMING 24G4X oraz AOC GAMING 27G4X. Rozszerzają one ofertę nowej linii G4. Oba monitory wyświetlają obraz w rozdzielczości Full HD przy 180 Hz-owym odświeżaniu ekranu. Zostały one oparte na matrycach typu Fast IPS o przekątnych odpowiednio 23,8” oraz 27”.



Dobry obraz w zasięgu każdego gracza

Nowe modele uzupełniają niedawno zaprezentowane monitory 24G4X, 27G4X oraz Q27G4X. Są one jeszcze bardziej przystępną opcją dla graczy oczekujących dobrych parametrów obrazu w niewygórowanej cenie. Specyfikacje 24G4XE oraz 27G4XE są takie jak modeli bez litery „E” w nazwie. Różnicą jest prostsza konstrukcja podstawy.

Pozostałe cechy, takie jak kompletnie przeprojektowane, responsywne i intuicyjne menu ekranowe OSD, czy podstawa zajmująca mało miejsca na biurku pozostały niezmienione. Podobnie jak matryce Fast IPS o krótkich czasach reakcji i pełnym pokryciu palety sRGB oraz wsparcie dla technologii Nvidia G-Sync Compatible.

Przewaga technologiczna w grach sieciowych

Użytkownicy monitorów z linii G4 mogą wspomóc się funkcją Smart Crosshair. Jest to celownik wykrywający zawartość ekranu. Jego kolor automatycznie dostosowuje się tak, by był on jak najlepiej widoczny, bez względu na to, na jakim tle się znajduje. Jego aktywacja może nastąpić z poziomu menu OSD, jak i dedykowanej aplikacji systemowej AOC G-Menu.

Kolejnym ułatwieniem, szczególnie w grach sieciowych, może być Shadow Control. Ta funkcja rozjaśnia ciemne partie ekranu, w których może czatować przeciwnik.

Obudowy monitorów linii G4 odchodzą od kojarzonej z gamingiem czerwono-czarnej kolorystyki na rzecz uniwersalnej czarno-szarej stylistyki. Z kolei ich opakowania to łatwo przetwarzalne, w pełni kartonowe pudełka.



Cena i dostępność

Oba nowe monitory są już dostępne w sprzedaży. AOC GAMING 24G4XE w sugerowanej cenie detalicznej 685 PLN, a AOC GAMING 27G4XE − w cenie 815 PLN.