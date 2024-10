TP-Link poszerza portfolio urządzeń z serii Omada o stackowalne przełączniki L3

TP-Link rozszerza swoją ofertę o pięć nowych przełączników z serii Omada klasy Enterprise, stworzonych z myślą o rozbudowanych i dynamicznych środowiskach sieciowych. Przełączniki te zostały zaprojektowane, aby zapewnić niezawodne połączenie w miejscach, gdzie stabilność i szybkość działania sieci są priorytetem – od biur, przez urzędy, aż po zakłady produkcyjne i hotele.

Każdy z przełączników z serii Omada klasy Enterprise wyróżnia się możliwością stackowania, co pozwala na efektywne łączenie kilku urządzeń w jedną, spójną sieć - stos, zwiększając tym samym elastyczność rozbudowy systemu. Zastosowanie zaawansowanych funkcji warstwy trzeciej, takich jak dynamiczny routing czy DHCP Serwer/Relay, pozwala na optymalizację i kontrolę ruchu sieciowego. Dodatkowo, szybkie porty uplink SFP+ 10G oraz także SFP28 25G (w modelu SX6632YF), umożliwiają błyskawiczne połączenia, które zapewniają stabilną i szybką komunikację w całej sieci.

Najciekawiej z nowości prezentuje się SX6632YF, czyli przełącznik stworzony do zadań specjalnych. Dzięki 26 slotom SFP+ 10G oraz 6 slotom SFP28 25G, urządzenie idealnie nadaje się jako przełączniki agregujący. Oferuje błyskawiczne połączenia, które idealnie sprawdzą się w wymagających środowiskach o wysokim natężeniu ruchu. Możliwość fizycznego stackowania i funkcje warstwy L3, takie jak RIP, OSPF czy VRRP, pozwalają na zaawansowane zarządzanie ruchem sieciowym. Dwa gniazda modułów zasilających z opcją hot-swap gwarantują nieprzerwaną pracę, nawet w razie awarii jednego z zasilaczy, co czyni go idealnym wyborem na przełącznik główny w najbardziej złożonych sieciach.

SG6654XHP to propozycja dla tych, którzy potrzebują wydajności oraz dużej mocy PoE. 48 gigabitowych portów PoE+ zapewnia do 30 W zasilania na każdy port, a łączna moc PoE nawet do 1440 W, co sprawia, że urządzenie doskonale radzi sobie z zasilaniem licznych urządzeń sieciowych, takich jak punkty dostępowe WiFi, kamery CCTV czy też telefony IP. W połączeniu z sześcioma slotami SFP+ 10G oraz możliwością stackowania, przełącznik ten stanowi rozwiązanie dla naprawdę dużych instalacji, gdzie niezawodność i elastyczność są kluczowe.

Do sieci gdzie nie ma potrzeby zasilania poprzez PoE, TP-link przygotował bliźniaczy model SG6654X. To urządzenie również wyposażono w 48 gigabitowych portów RJ45 oraz 6 slotów SFP+ 10G. To wszechstronny dostępowy przełącznik zarządzalny, który sprawdzi się w środowiskach o dużej ilości urządzeń klienckich, zapewniając stabilność i wysoką przepustowość sieci. Podobnie jak wersja z PoE, ten model wyposażono w dwa porty USB 2.0 do dodatkowych funkcji, a także wbudowane redundantne zasilacze.

SG6428XHP to mniejszy odpowiednik SG6654XHP, z 24 gigabitowymi portami PoE+ i łączną mocą PoE nawet do 720 W. Jest to idealne rozwiązanie dla średnich instalacji, które wymagają zasilania sieciowego dla licznych urządzeń końcowych, jednocześnie oferując wysoką przepustowość i stabilność. Z czterema slotami SFP+ 10G, przełącznik ten doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie niezbędna jest szybka komunikacja z serwerami i innymi urządzeniami sieciowymi.

Dla instalacji o mniejszych wymaganiach, SG6428X oferuje te same funkcje, co jego wersja z PoE, z 24 gigabitowymi portami RJ45 i 4 slotami SFP+ 10G. To solidne rozwiązanie dla miejsc, gdzie nie jest potrzebne zasilanie PoE, ale wciąż istotna jest wysoka wydajność i niezawodność sieci. Oba modele (SG6428XHP i SG6428X) wyposażono w redundantne zasilacze, co gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość pracy.

Największym atutem nowych przełączników TP-Link jest możliwość centralnego zarządzania całą infrastrukturą sieciową za pomocą platformy Omada SDN. Platforma ta umożliwia administrowanie siecią, nawet rozproszoną pomiędzy różnymi placówkami, poprzez chmurę. Dzięki temu administratorzy sieci mogą w łatwy i skuteczny sposób zarządzać siecią, niezależnie od jej rozmiaru i stopnia złożoności.

Urządzenia są już dostępne do zamówienia u dystrybutorów w cenach brutto: SX6632YF ok. 15 000 zł, SG6654XHP ok. 14 500 zł, SG6654X ok. 9 800 zł, SG6428XHP ok. 9 500 zł, SG6428X ok. 7 200 zł.