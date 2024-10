ThinkPhone by Motorola. Niezawodny smartfon stworzony dla biznesu

Biznesowy pod każdym względem – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Bezpieczny, solidny oraz innowacyjny. Nowy ThinkPhone25 to najnowsza odsłona smartfona, który Motorola oraz Lenovo wspólnie zaprojektowały z myślą o klientach potrzebujących niezawodnego urządzenia, bez poświęcania jego wydajności, wytrzymałości oraz funkcjonalności. Nowy ThinkPhone25 perfekcyjnie współpracuje z laptopami z rodziny Lenovo ThinkPad.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

ThinkPhone25 oferuje aż pięć aktualizacji Androida oraz pełne, 5-letnie wsparcie w zakresie zabezpieczeń systemowych. Oznacza to, że biznesowi użytkownicy tego smartfona aż do 2029 roku włącznie będą mogli liczyć na wszystkie nowe funkcje wprowadzane w systemie Android, ale także na kolejne innowacje oraz rozwiązania AI tworzone przez firmę Motorola we współpracy z Lenovo. Urządzenie wyposażone zostało w ThinkShield – pakiet udoskonalonych zabezpieczeń sprzętowych do ochrony przed cyberzagrożeniami. Wśród dostępnych rozwiązań jest także najnowsza odsłona usługi Moto Secure wspieranej przez moto ai, która działając w tle, stoi na straży prywatności użytkownika oraz poufnych danych. ThinkPhone25 dzięki funkcjom Malware Detection oraz Phishing Detection w czasie rzeczywistym identyfikuje możliwe zagrożenia podczas korzystania z przeglądarki. Smartfon jest w stanie monitorować bezpieczeństwo sieci Wi-Fi oraz zapewnia dodatkowe rozwiązania utrudniające przełamanie zabezpieczeń blokady ekranu.

Wzmocniona konstrukcja z certyfikatem

ThinkPhone25 by Motorola to smartfon, który wyróżnia się nie tylko wysokim poziomem ochrony danych oraz prywatności. Jest odporny na warunki środowiskowe oraz incydenty związane z jego użytkowaniem. Obudowa z włókien aramidowych posiada charakterystyczną fakturę, gwarantując wysoką odporność na zarysowania oraz pewność chwytu. Jest także pod wieloma względami ochroną o parametrach lepszych niż stal, a jednocześnie utrzymuje niską wagę smartfona. Ekran ochrania wysokiej klasy szkło Gorilla® Glass® 7i . Wytrzymałość urządzenia potwierdza certyfikat MIL-STD-810H i 14 rygorystycznych procedur testowych, uwzględniających między innymi upadek smartfona z wysokości 1,2 m. ThinkPhone25 jest także odporny na zanurzenie w wodzie oraz pył, brud i piasek, zgodnie z normą IP68 . Może pracować w ekstremalnych warunkach pogodowych: od -30ºC do 60°C, przy wilgotności powietrza sięgającej 95%.



Nowy biznesowy smartfon Motorola jest przy całej swojej odporności urządzeniem o kompaktowych wymiarach i dyskretnej elegancji – nawiązując wzornictwem do ikonicznej serii laptopów Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Wyświetlacz pOLED SuperHD o przekątnej 6,36” sprawia, że ThinkPhone25 można obsługiwać jedną ręką, a przy tym dyskretnie nosić choćby w kieszeni marynarki. Jednocześnie posiada on o 13% większą rozdzielczość ekranu niż poprzednia generacja ThinkPhone. Zestaw głównych aparatów w ThinkPhone25 to bardzo uniwersalne trio, łączące moduł główny 50 MP, 13 MP sensor ultraszerokokątny oraz 10 MP teleobiektyw. Uzupełnia go 32 MP przedni aparat do selfie.

Wydajność, czas pracy i środowisko biznesowe

Dzięki wydajnemu procesorowi MediaTek Dimensity 7300, 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej (uMCP), ThinkPhone25 oferuje optymalną wydajność oraz wystarczającą ilość miejsca na przechowywanie firmowych plików. Obsługa standardu Bluetooth 5.4 daje pewną swobodę w korzystaniu z najnowszych akcesoriów bezprzewodowych oraz zmniejsza zużycie energii, a wsparcie dla sieci Wi-Fi 6E gwarantuje szybki transfer danych w środowisku biznesowym. Smartfon wspiera również standard eSIM, więc zmiana operatorów podczas podróży zagranicznych nie nastręcza problemów.

Jeśli chodzi o ładowanie, to ThinkPhone25 jest urządzeniem niezwykle elastycznym i energooszczędnym. Baterię o pojemności 4310 mAh można ładować zarówno przewodowo (standard TurboPower™ 68 W) jak i bezprzewodowo – z mocą 15 W. Przeciętny czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu to 34 godziny, a doładowania smartfona na cały dzień pracy (do 12 godzin) z wykorzystaniem załączonej do zestawu ładowarki trwa niespełna 11 minut .

Jak przystało na smartfon biznesowy, który znakomicie integruje się z ekosystemem Lenovo, ThinkPhone25 oferuje rozwiązania Smart Connect pozwalające zwiększyć produktywność i płynnie przełączać się pomiędzy urządzeniami (smartfon/tablet/PC z Windows) . Można przykładowo skopiować obraz lub tekst ze smartfona i wkleić go na laptopie lub przeciągnąć pliki z jednego urządzenia na drugie. W środowisku biurowym Smart Connect umożliwia obsługę zintegrowanych urządzeń za pomocą myszy oraz klawiatury, a aparat w smartfonie może pełnić rolę kamery podczas biznesowych spotkań online.

ThinkPhone by Motorola w Polsce

Nowy ThinkPhone25 zadebiutuje na polskim rynku w listopadzie. Dostępny będzie w wariancie 8/256 GB z pełnym zestawem sprzedażowym B2B obejmującym: ładowarkę 68 W, etui, zestaw słuchawkowy oraz dodatkowe szkło ochronne na ekran. Rekomendowana cena detaliczna urządzenia wynosi 2199 złotych.