Tapo C425 i C120 – dwie nowe, wodoodporne kamery 2K QHD od TP-Link

TP-Link poszerza portfolio kamer z serii Tapo o dwa nowe modele przeznaczone do monitoringu domu i jego najbliższego otoczenia. Urządzenia wyróżnia wysoka jakość rejestrowanego obrazu 2K QHD, odporna na warunki atmosferyczne obudowa z certyfikatem IP66 oraz bajecznie prosty montaż i konfiguracja.

Tapo C425 to zewnętrzna, w pełni bezprzewodowa kamera zasilana baterią o pojemności 10000mAh, co pozwala na około 300 dni działania bez konieczności ponownego ładowania. Co więcej, istnieje opcja podłączenia panelu słonecznego, co praktycznie eliminuje potrzebę ręcznego ładowania urządzenia. Kompatybilne panele słoneczne trafią do portfolio producenta w ciągu kilku miesięcy.

Urządzenie umożliwia rejestrowanie doskonałego obrazu w rozdzielczości 2560x1440 (2K QHD) o szerokim polu widzenia 150°. Dzięki przetwornikowi o wysokiej czułości Starlight, kamera zarejestruje obraz w wysokiej jakości nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia. Dodatkową zaletą jest również kolorowy tryb nocny z wykorzystaniem białych diod doświetlających. Dzięki zaawansowanym funkcjom detekcji i powiadomień wykorzystującym sztuczną inteligencję, kamera klasyfikuje ludzi, zwierzęta oraz samochody, automatycznie powiadamiając użytkowników o potencjalnych zagrożeniach.

Z kolei Tapo C120 to kompaktowa kamera do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Również to urządzenie rejestruje obraz w rozdzielczości 2K QHD, jest wyposażone w super czuły przetwornik Starlight oraz białe diody doświetlające. Opcjonalnie, użytkownicy mogą również skorzystać z funkcji doświetlenia podczerwienią. Jeśli czerwone diody IR LED są zbyt rozpraszające, kamerę można łatwo przełączyć na niewidzialny tryb IR, aby monitorować obszar w ciągu nocy, bez widocznych diod. Także w tym modelu zaimplementowano funkcje detekcji smart z klasyfikacją obiektów. Tapo C120 potrafi też wykrywać płacz dziecka, dzięki czemu świetnie sprawdzi się jako elektroniczna niania.

Obydwie kamery wyposażone są w alarm dźwiękowy i świetlny, który można łatwo ustawić, aby odstraszyć nieproszonych gości. Funkcja dwukierunkowej transmisji audio, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, umożliwia skuteczną komunikację poprzez kamerę, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Użytkownicy mają również możliwość wyboru miejsca zapisu – na karcie microSD o pojemności do 512GB lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care. Dodatkowo, obie kamery posiadają klasę szczelności IP66, co gwarantuje doskonałą ochronę przed wodą i kurzem, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych na zewnątrz budynku. Dzięki magnetycznym podstawkom, instalacja kamer jest prostsza niż kiedykolwiek wcześniej, pozwalając użytkownikom szybko i bezproblemowo umieścić urządzenie w wybranym miejscu.

Kamery Tapo C425 i Tapo C120 to nie tylko narzędzia do monitorowania, ale również solidne rozwiązania zapewniające spokój i bezpieczeństwo w domu czy biurze. Obie kamery mogą być zarządzane za pomocą prostej w obsłudze aplikacji na urządzenia mobilne (z systemem iOS lub Android). Aplikacja Tapo obsługuje do 32 kamer i pozwala na podgląd z czterech różnych urządzeń na jednym ekranie.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenach: Tapo C425 ok. 590 zł i Tapo C120 ok. 230 zł.