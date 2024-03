Mocne zakrzywienie dla pełnej immersji - monitor OLED 240 Hz AGON PRO AG456UCZD

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów – AGON by AOC – przedstawia AGON PRO AG456UCZD. Jest to 44,5-calowy monitor z mocno zakrzywioną matrycą typu OLED, który szczególnie dobrze sprawdzi się w grach symulacyjnych. Wyświetla on obraz o proporcjach 21:9 i rozdzielczości 3440 x 1440 px.



Immersja w grach wyścigowych

Pomimo przekątnej 44,5 cala i ultrapanoramicznej proporcji, matryca AG456UCZD jest łatwa do objęcia wzrokiem nawet z bliskiej odległości. Jest to możliwe dzięki bardzo mocnemu zakrzywieniu, wynoszącemu 800 R. Dodatkowo zwiększa to wrażenie zatopienia się w świecie gry.

G2 Esports to jeden z czołowych zespołów e-sportowego sim-racingu. Jego członkowie na co dzień korzystają z monitorów AGON by AOC i mieli okazję zapoznać się z modelem AG456UCZD.

– Dzięki AGON PRO AG456UCZD tak bardzo wczuwam się w rozgrywkę, że nie mogę się od niej oderwać – komentuje Isaac Price, G2 Esports.

1,07 mld kolorów

Panel w nowym modelu AOC jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów i w pełni pokrywa paletę barw sRGB. Ponadto technologia OLED pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego kontrastu. W obszarach, gdzie obraz ma być czarny, każdy pojedynczy piksel przestaje emitować światło, co umożliwia uzyskanie prawdziwej czerni. W zestawieniu ze szczytową jasnością na poziomie 1000 nitów przekłada się to na wyrazisty, cieszący oko obraz.

– AGON PRO AG456UCZD wyświetla bardzo wyraźny obraz o świetnych kolorach. Barwy dobrze odwzorowujące rzeczywistość nie obciążają zbyt mocno wzroku przy długich sesjach z grą – mówi Jakub Brzezinski, G2 Esports.

Czas reakcji 0,03 ms

Kolejną zaletą panelu OLED jest czas reakcji nieosiągalny w przypadku klasycznych wyświetlaczy. W nowym wyświetlaczu wynosi on 0,03 ms GtG, dając odczucie wysokiej płynności wyświetlanego obrazu oraz responsywności w rozgrywce. Dodatkowopomaga w tym odświeżanie na poziomie 240 Hz oraz wsparcie dla technologii NVIDIA G-Sync Compatible.

– Odświeżanie obrazu AGON PRO AG456UCZD jest bardzo szybkie. Jest to kluczowa cecha, gdy wygrana potrafi zależeć od milisekund – przyznaje Nikodem Wisniewski, G2 Esports.

Nathan Tague, kierownik sekcji sim-racing G2, podsumowuje swoje doświadczenie z AG456UCZD:

– W dążeniu do perfekcji zawsze walczymy o każdy ułamek sekundy. Monitor, który nie męczy oczu przez cały 24-godzinny wyścig wytrzymałościowy jest bardzo istotny. Nowy AGON PRO spełnia ten wymóg i jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę dla naszych oczekiwań co do wyświetlaczy ultrapanoramicznych. Jego szybki panel OLED o odświeżaniu 240 Hz charakteryzuje się świetnymi kolorami, a filtr niebieskiego światła chroni oczy podczas najdłuższych wyścigów. To świetny sprzęt, który powinien być na wyposażeniu każdego poważnego sim-racera szukającego przewagi. Nasz zespół nie wróci do poprzednich rozwiązań po tym, jak zobaczył, co jest w stanie zaoferować AG456UCZD.



Cena i dostępność

AOC AGON PRO AG456UCZD wejdzie do sprzedaży w marcu w sugerowanej cenie detalicznej 5 573 PLN.