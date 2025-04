Sandisk prezentuje przenośny dysk SSD SanDisk Extreme Portable dla konsoli PlayStation 5 i PC

Firma Sandisk wprowadziła do swojej oferty przenośny dysk SSD SanDisk Extreme Portable, przeznaczony dla konsoli PlayStation 5 oraz komputerów PC. Nowe rozwiązanie zapewnia graczom dodatkową przestrzeń na gry, szybszy transfer danych oraz zwiększoną ochronę, umożliwiając bezpieczne przechowywanie i przenoszenie biblioteki gier w dowolne miejsce.

Aby sprostać wymaganiom nowoczesnych gier pod względem jakości obrazu i wydajności, Sandisk stworzył specjalną wersję dysku SanDisk Extreme Portable. Urządzenie oferuje entuzjastom PlayStation dodatkową przestrzeń na całą bibliotekę gier – a wszystko to w oficjalnie licencjonowanej, przenośnej obudowie, stylistycznie dopasowanej do konsoli PlayStation 5.

Najważniejsze cechy dysku SanDisk Extreme Portable dla konsoli PS5 oraz PC:

· Szybkość i pojemność – dzięki prędkości odczytu do 1000 MB/s gracze mogą błyskawicznie przenosić gry z zewnętrznego archiwum SSD do wewnętrznej pamięci PlayStation 5, a pojemność do 2 TB pozwala na przechowywanie nawet kilkudziesięciu tytułów

· Mobilna biblioteka PlayStation 5 – użytkownicy mogą rozszerzyć przestrzeń na najnowsze tytuły, a starsze gry przechowywać na zewnętrznym nośniku bez konieczności ich usuwania.

· Graj bezpośrednio na PC – dzięki wysokiej prędkości odczytu i zapisu gracze mogą uruchamiać gry bezpośrednio z dysku SSD po podłączeniu go do komputera.

· Graj bez obaw – dysk charakteryzuje się stopniem ochrony IP65, co oznacza odporność na kurz i zachlapania, a dodatkowo jest odporny na upadki z wysokości do 3 metrów.

Więcej informacji o dysku można znaleźć na stronie producenta. Nośnik jest już dostępny w cenie 543 PLN za wariant 1 TB oraz 804 PLN za wersję 2 TB.