Premiera: HATOR Quasar 3 – nowa seria lekkich myszy z sensorem 3950 i polling rate do 8K

HATOR rozszerza portfolio produktów o nową serię bezprzewodowych myszy gamingowych Quasar 3. W skład linii wchodzą dwa modele: Quasar 3 Ultra 8K Wireless oraz Quasar 3 Wireless. Obie konstrukcje zostały zaprojektowane z myślą o graczach oczekujących precyzyjnej kontroli, niezawodnych przełączników i wszechstronnych opcji łączności.

Zarówno Quasar 3 Ultra 8K Wireless, jak i Quasar 3 Wireless korzystają z tej samej pełnowymiarowej, symetrycznej obudowy o masie zaledwie 64–65 gramów. Kształt został zoptymalizowany pod kątem wszystkich popularnych stylów chwytu, a matowe wykończenie ma zapewnić pewny chwyt i ograniczać widoczność odcisków palców. Obie wersje wyposażono w przełączniki optyczne HATOR o deklarowanej żywotności 100 milionów kliknięć oraz enkoder TTC Gold odporny na kurz, odpowiadający za pracę rolki przewijania.

Quasar 3 Wireless – wydajność w rozsądnej cenie

Podstawowy model serii bazuje na sensorze PixArt PMW 3311 o rozdzielczości do 12000 DPI i przyspieszeniu 35 G. Użytkownik ma do dyspozycji trzy tryby połączenia: bezprzewodowy 2.4 GHz, Bluetooth 5.4 oraz połączenie przewodowe przez USB. Polling rate w trybie bezprzewodowym sięga 1000 Hz. Wbudowany akumulator o pojemności 600 mAh umożliwia do 100 godzin pracy na jednym ładowaniu, co czyni mysz odpowiednią zarówno do codziennego użytkowania, jak i dłuższych sesji gamingowych



Quasar 3 Ultra 8K – zaawansowana technologia i maksymalna responsywność

Flagowy model został wyposażony w sensor PixArt PAW 3950, obsługujący rozdzielczość do 30000 DPI oraz przyspieszenie 50 G. Za obsługę danych odpowiadają zaawansowane mikroprocesory Nordic 52840 i 52820, wspierane przez jednostki 32-bit Hi-Speed RISC. Dzięki tej architekturze możliwe jest uzyskanie realnego polling rate na poziomie 8000 Hz – zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. Model Ultra oferuje do 52 godzin działania na jednym ładowaniu i zachowuje pełną kompatybilność z łącznością 2.4 GHz, Bluetooth i USB.

Cena, dostępność i gwarancja

Myszy z serii HATOR Quasar 3 wyceniono na 199 zł (Quasar 3) oraz 399 zł za Quasar 3 Ultra 8K. Produkty są dostępne w sprzedaży detalicznej w popularnych sieciach sklepów internetowych i stacjonarnych oraz na wiodącej platformie e-commerce. Seria myszy Quasar jest objęta 2-letnią gwarancją producenta.