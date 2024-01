Premiera: Deepcool AK620 Zero Dark Zoria - chłodzenie wagi ciężkiej powraca w nowej odsłonie

Deepcool AK620 Zero Dark Zoria to dwuwieżowe chłodzenie oparte na znanym już projekcie AK620. Nowa wersja w kolorystyce żółto-czarnej to unikalny projekt, który został stworzony we współpracy z Anshar Studios i bazuje na ich grze fabularnej Zoria: Age of Shattering.

AK620 Zero Dark Zoria o wymiarach 129x138×160 mm i wadze 1460 g to model przeznaczony do współpracy z najmocniejszymi procesorami. Jego konstrukcja oparta jest o dwa wentylatory FK120 PWM osadzone na łożysku olejowym (Fluid Dynamic Bearing). Dzięki właściwościom tłumiącym oleju chłodzenie odznacza się znacznie niższym poziomem hałasu poniżej 28 dB(A) przy pełnym obciążeniu, niewielkimi wibracjami i ponadprzeciętną żywotnością. Efektowny design w estetyce żółto-czarnej z motywem graficznym gry to ukłon w stronę fanów Zoria: Age of Shattering.

Nowość od Deepcoola uzbrojona jest w sześć ciepłowodów miedzianych o średnicy sześciu milimetrów, a także podstawę chłodzącą z miedzi o dużym współczynniku przewodnictwa. Gęsta macierz finów dwuwieżowego radiatora oraz dwa ciche wentylatory 120 mm z dziewięcioma łopatkami mają bez problemu obsłużyć procesory o TDP 260W. Prędkość obrotowa wentylatorów wynosząca od 500 do 1850 (±10%) obrotów na minutę przy wydajności do 68,99 CFM i ciśnieniu do 2,19 mm H²O mają zagwarantować ciche i efektywne chłodzenie.

Wysokość całkowita AK620 Zero Dark Zoria wynosi 160 mm, co sprawia, że jest kompatybilne z większością obudów typu mid-tower i wysokimi pamięciami RAM (43 mm wolnej przestrzeni). Producent deklaruje współpracę urządzenia z większością podstawek pod procesory Intela i AMD (Intel LGA2066/2011 v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 oraz AMD AM5/AM4).

Deepcool AK620 Zero Dark Zoria posiada trzyletnią gwarancję. Produkt ma trafić do sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej ok. 350 złotych.

Cechy urządzenia:

• Rodzaj chłodzenia: powietrzne

• Kompatybilne podstawki:

o Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155

o AMD AM5/AM4

• Wymiary chłodzenia: 129 x 138 x 160 mm

• Wymiary radiatora: 127 x 110 x 157 mm

• Waga netto chłodzenia: 1456 g

• Ciepłowody: 6 miedzianych rurek o średnicy 6 mm

• Wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm

• Prędkość obrotowa wentylatora: 500 - 1850 obr./min. (+/-10%)

• Przepływ powietrza: 68.99 CFM

• Maksymalna głośność wentylatora: do 28 dB(A)

• Pobór energii wentylatora: 1,44 W

• Metalowy uchwyt montażowy w zestawie