PowerWalker VI 3000 RLP — niewielki zasilacz UPS, który może uratować z opresji

PowerWalker słynie z wielu UPS-ów, których zadaniem jest podtrzymywanie zasilania w sytuacjach awaryjnych. Co ciekawe, niektóre z nich wyróżniają się nie tylko niewielkimi gabarytami, ale również bardzo wysoką sprawnością energetyczną. Model VI 3000 RLP stanowi tego idealny przykład.

PowerWalker VI 3000 RLP to zasilacz typu Line-Interactive w obudowie Rack cechujący się automatycznym regulatorem napięcia i funkcjami zarządzania gniazdkami. Wydajność energetyczna tego modelu to 3000 VA / 2700 W, natomiast współczynnik mocy wyjściowej zasilacza to 0,9. Jak deklaruje producent, sprawność zasilacza w trybie LINE (pełnego obciążenia) ma wynosić aż 98,8%.

Omawiany model charakteryzuje się całkiem kompaktową obudową o wymiarach 610 x 438 x 88 mm, co oznacza, że zasilacz można umieścić nawet w trudno dostępnych miejscach (np. pod ladą). Do innych jego cech należy zaliczyć wsparcie dla aplikacji mobilnej PowerMaster, obrotowy ekran LCD na pokładzie, port USB z technologią HID oraz obsługę łatwo wymienialnych zestawów ogniw Battery Pack.

Nie da się ukryć, że zasilacz UPS stanowi dziś niemal obowiązkowe wyposażenie wszystkich gospodarstw i przedsiębiorstw, których działanie zaburzyć może choćby krótka przerwa w dostawach prądu. PowerWalker VI 3000 RLP działa jak zapasowy akumulator, który w kryzysowej sytuacji podtrzyma działanie nawet wielu urządzeń jednocześnie.

Zasilacz PowerWalker VI 3000 RLP jest dostępny w polskich sklepach w cenie od ok. 3680 zł. W zestawie znajdują się specjalne uchwyty montażowe.