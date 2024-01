Premiera: Cooler Master prezentuje Ncore 100 Max

Cooler Master, wiodący dostawca podzespołów komputerowych, akcesoriów do gier i rozwiązań technologicznych ogłosił wprowadzenie na rynek swojego innowacyjnego produktu, obudowy mini-ITX Ncore 100 Max. Ta premiera stanowi przełomowy moment w projektowaniu obudów komputerowych typu small form factor (SFF). Ncore 100 Max została zaprojektowana z myślą o entuzjastach, graczach i profesjonalistach z branży kreatywnej, którzy cenią sobie zarówno efektywność, jak i wydajność.

Produkt będzie dostępny w wersji kolorystycznej - szarej oraz brązowej.

Ncore 100 Max to nie tylko obudowa komputerowa, to przesunięcie paradygmatu w projektowaniu obudów typu SFF. Wykonana ze stopu aluminium o pojemności zaledwie 15,7 litra posiada preinstalowany system chłodzenia cieczą AIO o wymiarach 120 x 38 mm oraz zasilacz V SFX Gold ATX 3.0 o mocy 850W. Jej szerokość może być regulowana od 155 mm do 172 mm, co pozwala na umieszczenie karty graficznej o szerokości 3,9 slotu idealnej dla najnowszych kart serii 40.

"Cooler Master zawsze był liderem innowacji, a dzięki Ncore 100 Max przesuwamy granice projektowania obudów SFF" - powiedział Jimmy Sha, dyrektor generalny Cooler Master. "Naszą wizją było stworzenie obudowy, która jest nie tylko kompaktowa, chłodna i zdolna pomieścić najnowsze i najpotężniejsze komponenty, ale także sprawia radość podczas montażu".

Kluczowe cechy Ncore 100 Max:

• Moc w kompaktowej obudowie: Ncore 100 Max posiada preinstalowany zasilacz V SFX Gold ATX 3.0 850W, zapewniając maksymalną wydajność przy minimalnym rozmiarze. To idealne rozwiązanie dla entuzjastów komputerów stacjonarnych, którzy potrzebują dużej mocy w ograniczonej przestrzeni.

• Zaawansowane chłodzenie: Ncore 100 Max oferuje zaawansowane chłodzenie w tym niestandardowy system chłodzenia cieczą AIO z radiatorem o grubości 38 mm i specjalnie zaprojektowanym wentylatorem. Efektywny układ o dużej wydajności utrzymuje niską temperaturę w obudowie nawet podczas najbardziej intensywnych zmagań w trakcie gry.

• Elegancki, minimalistyczny design: obudowa z anodyzowanego aluminium z możliwością rozszerzenia szerokości (od 155 mm do 172 mm) to połączenie nowoczesnej elegancji i funkcjonalności, zapewniające czysty, nowoczesny wygląd, który wygląda równie dobrze, jak działa.

• Przestrzeń dla najnowszych procesorów graficznych: innowacyjna konstrukcja obudowy pozwala na montaż masywnych kart graficznych, oferując idealne rozwiązanie SFF dla zaawansowanych użytkowników, w tym pełną kompatybilność z GPU 4090.