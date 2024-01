Nowy system Mesh w technologii WiFi 6 od Mercusys

Na polskim rynku właśnie zadebiutował Mercusys Halo H60X. System mesh doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występują trudności z utrzymaniem stabilnego sygnału sieci bezprzewodowej, na przykład w przestronnych mieszkaniach czy domach jednorodzinnych. Mercusys Halo H60X dostępny jest w pakietach zawierających dwie lub trzy jednostki.

Produkty z serii Halo wykorzystują technologię Mercusys Mesh, umożliwiającą stworzenie spójnego systemu sieci bezprzewodowej i zapewnienie silnego sygnału Wi-Fi 6 w każdym zakamarku mieszkania lub dużego domu. System ten może być rozbudowany o dodatkowe urządzenia z serii Mercusys Halo, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Halo H60X umożliwiają utworzenie jednej sieci Wi-Fi o wspólnej nazwie i haśle. Dzięki funkcji płynnego roamingu, użytkownik ma ciągły dostęp do szybkich i stabilnych połączeń Wi-Fi nawet podczas przemieszczania się po pokojach. Nie ma obaw o utratę zasięgu czy buforowanie danych, ponieważ wszystkie podłączone urządzenia automatycznie przełączają się między jednostkami systemu, aby zawsze korzystać z Halo oferującego najlepszy sygnał i parametry połączenia.

Dzięki wykorzystaniu technologii MU-MIMO, Mercusys Halo H60X z łatwością obsłuży większą ilość urządzeń gwarantując wydajność na najwyższym poziomie oraz umożliwiając płynne i bezproblemowe korzystanie z Internetu. Dzięki standardowi Wi-Fi 6 oraz szybkim połączeniom osiągającym sumaryczne prędkości do 1,5 Gb/s (do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz), urządzenie wyróżnia się jakością i efektywnością. Symbol OFDM został wydłużony czterokrotnie, co przyczyniło się do zwiększenia prędkości aż o 11%. Wdrożenie technologii OFDMA przynosi korzyści poprzez dostarczenie wyższej wydajności i pojemności sieci. Mechanizm kolorowania BSS umożliwia identyfikację sygnałów sąsiednich sieci, która skutkuje redukcją przeciążenia, a dodatkowo technologia 1024-QAM przyczynia się do zwiększenia prędkości o 25% w porównaniu z wcześniejszą wersją 256-QAM.

Główna jednostka Halo H60XR posiada 3 gigabitowe porty WAN/LAN, a każdą z satelit Halo H60XS wyposażono w dwa gigabitowe porty LAN. Na zestaw trzyelementowy składają się router i dwie jednostki będące satelitami, natomiast w dwuelementowym znajduje się po jednym z każdych urządzeń.

Halo H60X posiada także rozbudowaną ochronę rodzicielską. Pozwala ona na stworzenie osobnych profili dla wszystkich członków rodziny, jak również na kontrolowanie przeglądanych przez dzieci treści oraz czasowe blokowanie dostępu do Internetu, aby bez niepotrzebnych rozpraszaczy spędzić trochę czasu wspólnie z rodziną.

Ciekawą cechą sprzętu jest funkcja Self-Healing, która w przypadku wystąpienia błędu na jednej z jednostek Halo, automatycznie przekieruje dane do innego urządzenia, aby uniknąć utraty sygnału i zapewnić ciągłość dostępu do sieci.

Instalacja urządzenia jest banalnie prosta, a dzięki intuicyjnej aplikacji Mercusys, konfiguracja i zarządzanie systemem Halo H60X nie sprawią żadnych problemów nawet mało zaawansowanym użytkownikom.

Zestaw zawierający dwie jednostki Halo H60X kosztuje ok. 380zł, a cena kompletu trzech jednostek to ok. 550zł. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.