Firma Belkin prezentuje podstawkę Auto-Tracking Stand Pro z DockKit, wprowadzając tworzenie treści na wyższy poziom

Pierwsze na świecie akcesorium z certyfikatem Works with DockKit firmy Apple zapewnia bezproblemową pracę z kamerą bez użycia rąk dla twórców treści, filmowców, nauczycieli, wirtualnych prezenterów, twórców aplikacji społecznościowych i nie tylko.

Belkin, działająca od 40 lat wiodąca marka elektroniki użytkowej, zaprezentowała dziś pierwsze w historii akcesorium współpracujące z DockKit – Auto-Tracking Stand Pro. Zupełnie nowa podstawka Stand Pro zapewnia automatyczną, cichą, zmotoryzowaną i płynną pracę kamery przy użyciu wbudowanej kamery iPhone'a oraz technologię automatycznego śledzenia obiektów DockKit, aby śledzić obiekty na kamerze, gdy poruszają się po swojej przestrzeni, z 360-stopniowym obrotem i 90-stopniowym pochyleniem. Jest to idealne akcesorium do angażujących połączeń wideo lub nagrywania interaktywnych treści, które wymagają dużej ilości ruchu.



„Stand Pro nie przypomina żadnego innego produktu Belkin, który stworzyliśmy. Łącząc najwyższą jakość Belkin, imponująco responsywną robotykę i zaawansowaną technologię śledzenia obiektów, możemy zapewnić twórcom treści przemyślany produkt, który bez wysiłku usprawni proces tworzenia” – powiedziała Melody Tecson, wiceprezes ds. zarządzania produktami w firmie Belkin. „Jesteśmy dumni z wprowadzenia na rynek pierwszego na świecie akcesorium obsługującego DockKit i z niecierpliwością czekamy na kolejne produkty do tworzenia treści”.

DockKit, zaprojektowany dla systemu iOS do użytku z przednimi i tylnymi kamerami, pozwala użytkownikom łatwo tworzyć, prezentować i nagrywać treści bez konieczności pobierania aplikacji innych firm w zaledwie czterech prostych krokach:

1. Zamocowanie iPhone'a 12 lub nowszego modelu z Magsafe na podstawce Stand Pro przy użyciu MagSafe

2. Sparowanie przez NFC

3. Włączenie kamery w aplikacjach FaceTime, Instagram, TikTok, Canva, WhatsApp, Microsoft Teams lub innych aplikacjach mediów społecznościowych lub platformach komunikacyjnych

4. Rozpoczęcie tworzenia treści

Dzięki podstawce Stand Pro użytkownicy mogą z łatwością rozszerzyć pole widzenia do 360 stopni obrotu i 90 stopni pochylenia dzięki obsłudze modelu ruchu nachylenia i odchylenia oraz funkcji automatycznego śledzenia. Pozwala to twórcom skupić się na treści, podczas gdy DockKit automatycznie utrzymuje obiekt w kadrze pod każdym kątem, rejestrując naturalne ruchy bez konieczności ręcznej regulacji.



Najważniejsze cechy, ceny i dostępność:

• Wykonanie z MagSafe – jednoczesne rozmowy i ładowanie dzięki szybkiemu ładowaniu bezprzewodowemu do 15 W, gdy podstawka Stand Pro jest podłączona.

• Śledzenie ruchu w zakresie 360º – śledzenie ruchu za pomocą DockKit zawsze utrzymuje osoby w kadrze, bez względu na to, ile razy okrążają pomieszczenie.

• Automatyczny pochył o 90º – nagrywanie pod dowolnym kątem przy użyciu przedniej lub tylnej kamery z automatyczną regulacją kąta wideo dla wysokich lub niskich pozycji.

• Aktywacja jednym przyciskiem – włączanie i wyłączanie śledzenia ruchu jednym przyciskiem; wskaźnik LED wskaże, czy śledzenie jest aktywne.

• Akumulator – brak gniazdka ściennego nie stanowi problemu; stacja dokująca zapewnia 5 godzin pracy na akumulatorze, umożliwiając rejestrowanie treści podczas podróży.

• W zestawie kabel USB-C o długości 1,5 m i zasilacz o mocy 30 W.



Zgodnie z zobowiązaniem firmy do znalezienia bardziej odpowiedzialnych sposobów tworzenia produktów podstawka Auto-Tracking Stand Pro została wykonana w bardziej odpowiedzialny sposób z wykorzystaniem minimum 75% materiałów PCR i sprzedawana jest w opakowaniach niezawierających tworzyw sztucznych.

Urządzenie w cenie 179,99 USD będzie wkrótce dostępne na stronie Belkin.com i u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie. Bieżące informacje o produktach możesz otrzymywać wybierając opcję „Powiadom mnie o dostępności” w sklepie internetowym Belkin.