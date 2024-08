Motorola prezentuje moto g85 5G. Smartfon ze średniej półki z ekranem, w którym można się zakochać

Wraz z kolejną generacją składanych smartfonów z serii razr, Motorola zaprezentowała najnowszego lidera z rodziny moto g. Nowością w moto g85 5G jest ekran o zakrzywionych krawędziach, który nie tylko oferuje znakomitą szczegółowość oraz głębię kolorów wyświetlanego obrazu, ale sprawia, że smartfon zyskuje na smukłości.

Moto g85 5G został zainspirowany wzornictwem droższych urządzeń z serii edge, ale wciąż dowodzi zaangażowania firmy Motorola w demokratyzację technologii i udostępnianie najwyższej klasy rozwiązań w przystępnej cenie. Topowy model z rodziny moto g otrzymał wyświetlacz pOLED FHD+ o przekątnej 6,7” i odświeżaniu 120 Hz , który chroniony jest teraz szkłem Corning Gorilla Glass 5. Wyróżnia się również wysoką maksymalną jasnością sięgającą 1600 nitów – co jest rzadko spotykaną cechą wśród smartfonów z segmentu do 1500 złotych.

Wśród nowości na pokładzie moto g85 5G znalazł się przeprojektowany moduł głównego aparatu – oparty na 50 Mpx (f/1.79) matrycy LYTIA 600 firmy Sony. Pozwala on na wykonywanie ostrzejszych zdjęć przy słabym oświetleniu, co jest kolejnym ukłonem w kierunku urządzeń ze zdecydowanie wyższej półki. Dzięki stabilizacji optycznej (OIS) zdjęcia można robić również z ręki. Moduł główny jest wspierany przez ultraszerokokątną matrycę 8 Mpx służącą też do wykonywania zdjęć makro, a przedni aparat w moto g85 5G to warty uwagi sensor 32 Mpx (f/2.4).

Nowy smartfon z serii moto g napędzany jest ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 wspieranym przez 12 GB pamięci RAM (z możliwością jej rozszerzenia poprzez funkcję RAM Boost). Do dyspozycji użytkownika producent oddaje 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, którą można rozbudować nawet o dodatkowy 1 TB wykorzystując kartę microSD . Smartfon zasilany jest baterią o pojemności 5000 mAh wspierającą szybkie ładowanie TurboPower 30 W. Z wartych uwagi funkcji multimedialnych – w obudowie znalazły się głośniki stereo Dolby Atmos o dużej mocy, będące w stanie wygenerować nawet 4x silniejszy bass w stosunku do poprzedniej generacji. Smartfon wspiera również standard eSIM (fizyczna karta SIM + eSIM).



Kontynuując zapoczątkowaną w ubiegłym roku tradycję zastosowania w serii moto g tej samej klasy wykończenia co w droższej serii edge, moto g85 5G trafia na rynek w wariantach z pleckami z wegańskiej skóry. Użytkownicy mogą wybierać spośród trzech wersji kolorystycznych inspirowanych barwami Pantone: szarej (szkło akrylowe - PMMA), oliwkowej oraz fioletowej (skóra wegańska).



Moto g85 5G w Polsce: cena i dostępność

Smartfon motorola moto g85 5G (12/256 GB) w Polsce będzie dostępny już w nadchodzących dniach, w rekomendowanej cenie detalicznej 1499 zł. Można go będzie zakupić w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet, ale również na stronach sprzedaży eLenovo oraz Sferis. Moto g85 5G trafi także do oferty operatorów: Play, Orange i T-Mobile.