Pełna moc w każdej sytuacji. Oto nowe ładowarki mulitportowe Hama mini Gan 65 i 45 W

Producent ogłosił premierę swoich nowych superszybkich i kompaktowych ładowarek. Mocniejsza wersja ma dwa złącza USB-C i gniazdo USB-A, z kolei słabszy wariant dysponuje dwoma złączami USB-A i portem USB-C. Obie pozwalają na zasilenie energią aż trzech urządzeń naraz, obsługują także nowoczesne technologie Power Delivery oraz Qualcomm Quick Charge 3.0.

Producent rozwija swoją linię zaawansowanych ładowarek, wykorzystujących technologię azotku galu – nowatorskiego półprzewodnika, stosowanego w produkcji tranzystorów. To rozwiązanie, zastępujące krzem, umożliwiło skonstruowanie urządzenia o kompaktowych rozmiarach, które generuje minimalną ilość ciepła, a jednocześnie oferuje świetną skuteczność. Technologia ta zapewnia efektywniejsze przekazywanie energii przy zredukowanych stratach energii. Ocenia się, że ładowarka GaN może dostarczyć potrójną moc w porównaniu do standardowych modeli o analogicznej wielkości.

Ładowarka sieciowa Hama mini GAn 65 W o białym kolorze charakteryzuje się następującymi wymiarami korpusu: głębokość 6 cm, szerokość 3,4 cm i wysokość 3,1 cm. Natomiast model Hama mini o mocy 45 W (barwa taka sama) ma identyczne wymiary poza głębokością, wynoszącą 5,5 cm. W obu przypadkach w przybliżeniu daje to rozmiar dwóch pudełek zapałek, położonych obok siebie. Jest to wynik o 60 proc. mniejszy niż tradycyjne alternatywy, co sprawia, że ładowarki bez trudu zmieszczą się w kieszeni czy niewielkiej torbie. Będą zawsze w gotowości do szybkiego naładowania telefonu, słuchawek mobilnych, kontrolera do gier, czytnika e-Booków, tabletu lub – dzięki sporej mocy maksymalnej – nawet laptopa. Co więcej, dzięki kompaktowej, wąskiej budowie nie blokują sąsiednich gniazd.

Model 65-watowy ma złącze USB-A zaznaczone na pomarańczowo (obsługujące moc 18 W) oraz dwa dwustronne porty USB-C w kolorze zielonym, każde z nich obsługujące pełną mocą 65 W. Natomiast model o mocy 45 W może się pochwalić zielonym portem USB-C i dwoma pomarańczowymi USB-A (obowiązuje ten sam podział mocy, przypisany do koloru). Różnicowanie barw portów mocno ogranicza ryzyko ich pomylenia i potencjalnego wyłamania. Trzy gniazda pozwalają na jednoczesne ładowanie do trzech sprzętów, czyli w praktyce na każdy wyjazd wystarczy zabrać ze sobą tylko jedną ładowarkę.

Należy też zaznaczyć, że obydwie opisywane ładowarki sieciowe łączą w sobie dwie metody szybkiego ładowania - Qualcomm i Power Delivery. Technologia Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 umożliwia nawet czterokrotnie szybsze ładowanie w porównaniu do starszych metod. Z kolei Power Delivery zapewnia najbardziej efektywne i bezpieczne ładowanie, przyspieszając proces zasilenia energią nawet pięciokrotnie. Urządzenie automatycznie identyfikuje podłączony sprzęt i dostosowuje optymalny, bezpieczny dla końcowego akcesorium proces ładowania. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu rozwiązania GaN, ładowarka chroni jego baterię, wydłużając żywotność.

Obie nowości w portfolio marki Hama są idealnym wyborem dla smartfonów wymagających szybkiego ładowania. Gwarantują ekspresowe doładowanie do 60 proc. w zaledwie 30 minut. Stanowią również odpowiedź na brak dołączonych ładowarek przez niektórych producentów gadżetów.

Katalogowa cena ładowarki Hama mini GaN 65 W wynosi 179 zł, zaś modelu mini GaN 45 W kształtuje się na poziomie 129 zł.