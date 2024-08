Motorola pokazała lokalizator moto tag. Elegancki design i pełna integracja z usługami Google

Motorola zaprezentowała moto tag - pierwszy w historii marki lokalizator, zaprojektowany do śledzenia wyjątkowo cennych dla nas rzeczy. Moto tag jest bezpieczny, elegancki, łatwy w użyciu i kompatybilny z ekosystemem Androida. Dzięki szerokiej integracji z usługami Google można go używać na całym świecie.

Od kluczy i portfeli po bagaż - moto tag oferuje możliwość zlokalizowania oznaczonych nim przedmiotów, ale można go również wykorzystać choćby jak zawieszkę do psiej obroży. Został specjalnie zaprojektowany do bezproblemowej współpracy z usługami trackingu Google umożliwiając użytkownikom dokładne określenie lokalizacji oznaczonych przedmiotów z niemal dowolnego miejsca na świecie. Działa on jednocześnie w paśmie Bluetooth (LE) oraz w technice komunikacji UWB (Ultra Wideband). Działa jeśli w pobliży lokalizatora znajdzie się smartfon z Androidem – do śledzenia wykorzystuje bowiem globalną sieć Google Find My Device (Google Znajdź moje urządzenie) .

Po sparowaniu ze smartfonem z systemem Android obsługującym technologię Ultra Wideband (takim jak choćby motorola edge 50 ultra), moto tag zapewnia wysoką precyzję śledzenia . Dane o lokalizacji są szyfrowane na każdym etapie, co oznacza, że tylko właściciel lokalizatora lub osoba, której właściciel udostępnił moto tag w aplikacji Find My Device, może namierzyć jego lokalizację. Opierając się na doświadczeniu Google w zakresie prywatności i bezpieczeństwa, tag moto jest również kompatybilny z automatycznymi alertami o nieznanych urządzeniach śledzących w systemach Android i iOS, tak by chronić prywatność użytkowników.



Moto tag posiada specjalny przycisk wielofunkcyjny. Wystarczy jedno naciśnięcie, aby zadzwonił smartfon użytkownika, pomagając mu łatwo znaleźć zgubione urządzenie. Kolejną przydatną funkcją jest możliwość używania lokalizatora jako pilota do robienia zdjęć na smartfonie, co pomaga w uzyskaniu idealnego ujęcia bez konieczności trzymania urządzenia w dłoni. Funkcja ta działa z każdym smartfonie z systemem Android i jest szczególnie przydatna podczas robienia zdjęć nowymi modelami motorola razr.

- Find My Device to naprawdę wyjątkowe doświadczenie dla użytkowników Androida, które dzięki naszemu otwartemu ekosystemowi daje ludziom swobodę wyboru i olbrzymią sieć ponad miliarda urządzeń do pomocy w znalezieniu zgubionych lub zaginionych przedmiotów i urządzeń, bez względu na to gdzie się znajdują - powiedział Erik Kay, wiceprezes ds. inżynierii w Google. - Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z partnerami, aby pomóc w łatwym i bezproblemowym znajdowaniu rzeczy przy pomocy Androida".

Aby zapewnić płynną konfigurację moto tag, wystarczy po zbliżeniu akcesorium do smartfona sparować je za pomocą Google Fast Pair. Od tego momentu użytkownicy mogą korzystać z kilku konfigurowalnych opcji, dostępnych w aplikacji moto tag. Mogą m.in.: zmieniać nazwy lokalizatorów, dostosowywać głośność alertów, sprawdzać żywotność baterii i wiele więcej.

Sylwetka moto tag została zaprojektowana specjalnie w taki sposób, aby pasowała do większości lokalizatorów innych firm dostępnych już dziś na rynku. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przymocować je do wszystkich swoich cennych przedmiotów. Ponadto jego solidna konstrukcja, potwierdzona certyfikatem IP67, chroni przed kurzem, brudem oraz podczas zanurzenia w słodkiej wodzie . Użytkownicy mogą być również spokojni, wiedząc, że bateria moto tag wytrzyma cały rok i jest łatwa do wymiany , co czyni lokalizator niezawodnym i trwałym rozwiązaniem.



Moto tag już wkrótce w Polsce

Lokalizator moto tag pojawi się w Polsce jeszcze latem bieżącego roku i będzie dostępny w dwóch kolorach (zielonym oraz granatowym), w rekomendowanej cenie detalicznej 169 złotych.