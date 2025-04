Nowe kamery Tapo – inteligentny monitoring w jakości 3K

Nowoczesny dom potrzebuje inteligentnych i stylowych rozwiązań bezpieczeństwa, które płynnie wpisują się w rytm codziennego życia. Kamery Tapo C530WS i Tapo C230 wyznaczają nowe standardy monitoringu domowego, oferując wyrazisty obraz 3K 5MP, zaawansowaną funkcję śledzenia ruchu oraz inteligentną analizę Smart SI. Dzięki temu kontrola nad otoczeniem staje się intuicyjna, a ochrona cennych zasobów – jeszcze bardziej skuteczna.

TP-Link Link rozbudowuje ekosystem inteligentnego monitoringu domowego o dwa modele kamer Wi-Fi. Nowe urządzenia z serii Tapo – C530WS i C230 – to odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników, którzy oczekują już nie tylko wysokiej jakości obrazu, ale także inteligentnych funkcji zwiększających efektywność monitoringu.

Tapo C530WS to kamera przeznaczona do użytku zewnętrznego, która oferuje pełną panoramiczną kontrolę nad posesją, rejestrując obraz w rozdzielczości 2880 × 1620. Dzięki obrotowej konstrukcji zapewnia aż 360° zasięgu widzenia w poziomie i 130° w pionie, eliminując martwe strefy monitoringu. Zaawansowana technologia Starlight umożliwia rejestrowanie wyraźnego, pełnokolorowego obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia. Urządzenie, chronione przez obudowę klasy szczelności IP66, jest odporne na trudne warunki atmosferyczne – deszcz, śnieg czy pył nie zakłócą jego pracy. Dodatkowym atutem jest możliwość podłączenia kamery zarówno przez Wi-Fi, jak i przez kabel Ethernet, co zapewnia stabilne połączenie w każdych warunkach.

Obrotowa kamera Tapo C230 łączy rozdzielczość 3K i inteligentną analizę obrazu z kompaktowym rozwiązaniem dla monitoringu wnętrz. Urządzenie rejestruje obraz w rozdzielczości 2880 × 1620, a pełny obrót 360° w poziomie i 114° w pionie zapewnia efektywną kontrolę nad całym pomieszczeniem. Zaawansowany tryb nocny gwarantuje wyraźny podgląd w ciemności na dystansie do 12 metrów, zwiększając bezpieczeństwo również po zmroku.

Obie kamery wykorzystują inteligentne algorytmy, które rozpoznają i klasyfikują rodzaj ruchu – odróżniając ludzi, zwierzęta i pojazdy. Dzięki temu użytkownicy otrzymują precyzyjne powiadomienia na smartfony tylko w sytuacjach wymagających ich uwagi. System alarmowy z sygnalizacją dźwiękową i świetlną skutecznie odstrasza niepożądanych gości. Kolejny atut nowych kamer Tapo to dwukierunkowa transmisja audio. Wbudowane mikrofony i głośniki umożliwiają komunikację przez kamerę – idealne rozwiązanie zarówno do rozmowy z kurierem, jak i do poinstruowania zwierzaka pozostawionego w domu. Użytkownicy mają elastyczność w wyborze sposobu przechowywania nagrań – lokalnie na karcie microSD (do 512GB) lub w chmurze poprzez usługę Tapo Care. Zarządzanie kamerami odbywa się za pomocą intuicyjnej aplikacji TP-Link Tapo, dostępnej na urządzeniach mobilnych. Interfejs aplikacji pozwala na szybkie dostosowanie ustawień, podgląd na żywo oraz przeglądanie archiwum nagrań.

Kamery Tapo C530WS i C230 są dostępne w sprzedaży w cenach 270 zł za Tapo C530WS oraz 160 zł za Tapo C230. Oba urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją producenta.