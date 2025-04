Omada Easy Managed – seria prostych przełączników z możliwością centralnego zarządzania poprzez chmurę

TP-Link wprowadza na rynek serię centralnie zarządzanych przełączników Omada Easy Managed, przeznaczonych do pracy w mniejszych firmach, punktach usługowych oraz domach jednorodzinnych. Urządzenia wyróżniają się możliwością zarządzania, także centralnie poprzez chmurę dzięki pełnej integracji z platformą Omada SDN, stanowiąc idealne rozwiązanie dla firm posiadających wiele małych, rozproszonych punktów usługowych. Oferta modeli Omada Easy Managed obejmuje pięć modeli, w tym także modele obsługujące zasilanie PoE, co pozwala na idealne dopasowanie do zróżnicowanych potrzeb.

Nowe przełączniki z serii Omada Easy Managed, dzięki pełnej integracji z chmurową platformą do centralnego zarządzania siecią Omada SDN, pozwalają na niezwykle efektywne zarządzanie infrastrukturą IT rozproszoną pomiędzy placówkami, oszczędzające tym samym czas i zasoby. Zaprojektowane z myślą o dynamicznych środowiskach biznesowych, produkty te wyróżniają się nie tylko możliwością zdalnej konfiguracji, ale przede wszystkim niezawodnością działania.

Największy z zaprezentowanych modeli ES220GMP wyposażono w 20 gigabitowych portów, w tym 16 portów zgodnych z PoE+ (802.3at/af, do 30W na port), umożliwiających elastyczne zasilanie podłączonych urządzeń. Dwa dodatkowe porty RJ45 oraz dwa porty SFP gwarantują stabilną i szybką transmisję danych, a łączna moc zasilania 250W gwarantuje bezproblemowe podłączenie punktów dostępowych Wi-Fi, kamer CCTV, telefonów IP i innych urządzeń zasilanych poprzez PoE.

Równolegle dostępny model ES210GMP oferuje łącznie 10 gigabitowych portów – w tym 8 portów RJ45 zgodnych z PoE+ (802.3at/af, do 30W na port), 1 port gigabitowy RJ45 oraz 1 port SFP/RJ45 Combo – stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla środowisk wymagających zarówno zaawansowanej funkcjonalności, jak i prostoty wdrożenia. Urządzenie dysponuje łączną mocą zasilania do 123W.

Do mniejszych instalacji TP-Link proponuje kompaktowe urządzenia ES206GP i ES205GP, wyposażone odpowiednio w 6 i 5 portów gigabitowych, z czego 4 porty w obu modelach oferują funkcjonalność PoE+. Łączny budżet mocy w przypadku tych przełączników wynosi 65W. Ofertę uzupełnia model ES205G, oferujący 5 gigabitowych portów bez funkcji PoE.

Urządzenia z serii Omada Easy Managed oferują zasięg zasilania PoE do 250 m, a ich zaawansowane funkcje – takie jak QoS, PoE Auto Recovery oraz izolacja portów – gwarantują niezawodność sieci monitoringu. Automatyczne zapobieganie pętlom, wsparcie dla VLAN i IGMP Snooping optymalizują przepływ danych, co czyni te rozwiązania doskonałymi dla dynamicznych środowisk biznesowych. Bezwentylatorowa, solidna metalowa konstrukcja zapewnia cichą pracę oraz wysoką odporność na ekstremalne warunki, a możliwość montażu na blacie lub ścianie pozwala na doskonałe wkomponowanie urządzenia w każde wnętrze – od nowoczesnych biur po wymagające przestrzenie przemysłowe.

Kluczowym atutem serii jest pełna integracja z platformą Omada SDN umożliwiającą centralne zarządzanie całą infrastrukturą sieciową LAN i WLAN za pomocą chmury – dostępnej zarówno przez interfejs przeglądarki, jak i aplikację Omada – co pozwala administratorom sieci na pełną kontrolę z dowolnego miejsca na świecie.

Ceny przełączników Omada Easy Managed rozpoczynają się od 110 złotych za 5-portowy przełącznik ES205G, a kończą na około 800 złotych za 20-portowy ES220GMP z obsługą PoE+, a każde urządzenie objęte jest 5-letnią gwarancją.