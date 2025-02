Nowa linia hubów i adapterów USB TP-Link – styl, wygoda i maksymalna funkcjonalność

TP-Link rozszerza swoją ofertę akcesoriów komputerowych o rodzinę hubów i adapterów USB, które łączą elegancki design, niezrównaną funkcjonalność oraz prostotę instalacji bez konieczności wgrywania sterowników. Nowa linia produktów, dostępna w wariantach od zaawansowanych hubów 9-w-1 po kompaktowe rozwiązania 3-w-1, została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, którzy cenią sobie mobilność, wszechstronność oraz stylowy wygląd swoich stanowisk pracy.

TP-Link rozszerza swoje portfolio o uniwersalne huby i adaptery USB, które łączą najwyższą funkcjonalność z eleganckim designem, pozwalając w prosty sposób podłączyć do komputera, tabletu czy telefonu wiele urządzeń za pośrednictwem zaledwie jednego portu USB typu C. Rodzina produktów, obejmująca modele od wszechstronnego UH9120C z dziewięcioma portami aż po kompaktowy UH3020C z trzema złączami, powstała z myślą o użytkownikach potrzebujących maksymalnej elastyczności i oszczędności miejsca. Urządzenia wyróżniają się przemyślanym designem – posiadają aluminiową obudowę i wzmocniony kabel w oplocie, co doskonale komponuje się zarówno z biurowym wyposażeniem, jak i mobilnym stylem pracy. Użytkownicy docenią także zintegrowane złącza Power Delivery, dostarczające do 100 W mocy i umożliwiające ładowanie laptopa bez zajmowania dodatkowych portów.

Flagowy model UH9120C oferuje wszechstronne możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych, sprawną integrację różnorodnych urządzeń oraz błyskawiczny transfer danych, stanowiąc kompleksowe narzędzie dla osób pracujących w dynamicznych środowiskach. Dzięki niemu użytkownicy zyskują dostęp do wyjścia HDMI 4K@60Hz, szybkiego portu Ethernet 1Gb/s, czytników kart SD i microSD oraz szeregu złączy USB-A i USB-C z transferem do 5 Gb/s.

Wśród nowości znalazły się także adaptery, których kompaktowy format pozwala na szybkie i wygodne rozszerzenie możliwości urządzenia. Model UA520C udostępnia wyjście HDMI w jakości 4K@60Hz. Z kolei czytniki UA430C i UA430, które pozwalają zapisywać i odczytywać dane z dwóch kart jednocześnie, obsługują karty pamięci SD i microSD o pojemnościach do 2TB, co stanowi niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów pracujących z dużymi plikami multimedialnymi. Dodatkowo karta sieciowa UE302C przekształcająca port USB w szybkie połączenie Ethernet o prędkości 2,5 Gb/s przydaje się w miejscach z ograniczonym dostępem do stabilnej sieci Wi-Fi.

Nowa rodzina hubów i adapterów USB TP-Link to odpowiedź na rosnące potrzeby współczesnych użytkowników, dla których mobilność, wydajność oraz design idą w parze. Szeroka kompatybilność w systemach takich jak Mac OS 10.11.6 oraz nowszych, Windows 11/10/8.1, Linux, iPad OS, iOS, Android i Chrome OS, ułatwia płynne przełączanie się między różnymi platformami i urządzeniami. Dodatkowo kompaktowa konstrukcja i prosta bezsterownikowa instalacja sprawiają, że produkty te stanowią nieodłączny element nowoczesnych przestrzeni roboczych, gdzie liczy się mobilność, wydajność i profesjonalny wygląd.

Ceny urządzeń z nowej serii hubów i adapterów od TP-Link zaczynają się od około 45 zł w przypadku czytników kart i adapterów – aż po 160 zł za najbardziej rozbudowany hub UH9120C. Pełna specyfikacja techniczna znajduje się na stronach: UH9120C, UH7020C, UH6120C, UH5020C, UH3020C, UA520C, UA430C, UA430 oraz UE302C.