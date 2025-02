Ecovacs prezentuje nowe roboty do mycia okien Winbot Mini i W2 Pro Omni z przenośną stacją dokującą

Każdy z tych modeli został zaprojektowany z myślą o różnych potrzebach użytkowników i rozmiarach okien. Oba oferują zaawansowane funkcje i nowatorskie technologie, które mają na celu ułatwienie codziennych obowiązków związanych z utrzymaniem czystości okien.



Marka Ecovacs znacząca rozszerzyła swoje portfolio robotów do mycia okien. Winbot Mini jest idealny do ich mycia w trudno dostępnych miejscach. Natomiast jego większy i bardziej zaawansowany brat W2 Pro Omni wprowadza wiele innowacyjnych funkcji, które ułatwiają i przyspieszają proces czyszczenia (dostępny jest jeszcze bardziej budżetowy wariant Winbot W2 Pro). Przyjrzymy się im bliżej.



Winbot Mini



Winbot Mini to najbardziej kompaktowy robot w ofercie Ecovacs, stworzony z myślą o czyszczeniu małych okien oraz trudno dostępnych miejsc. Dzięki niewielkim rozmiarom i smukłej konstrukcji, urządzenie z łatwością dociera do wąskich przestrzeni, zapewniając dokładne czyszczenie nawet w trudno dostępnych obszarach.



Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 55 mm wysokości i 215 mm szerokości oraz długości;

Moc ssania: 7500 Pa;

System nawigacji: WIN-SLAM 3.0;

Tryby czyszczenia: szybkie, głębokie, punktowe;

System ochrony: dziewięciostopniowy, dba o stabilność urządzenia podczas pracy.

Nowatorskie rozwiązania:



Winbot Mini wyposażony jest w ultradźwiękowy system natryskowy z podwójnymi dyszami. Wytwarza on delikatną mgiełkę dla lepszego czyszczenia, zużywając mniej wody, jednocześnie skutecznie usuwając brud i pozostawiając wykończenie bez smug. Dzięki inteligentnemu systemowi nawigacji WIN-SLAM 3.0, robot precyzyjnie planuje trasę czyszczenia, omijając przeszkody takie jak ramy okienne czy uchwyty. Dodatkowo, dziewięciostopniowy system ochrony, obejmujący m.in. automatyczną kompensację ciśnienia, mocne ssanie oraz czujniki krawędzi, zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy urządzenia.



Winbot W2 Pro Omni



Winbot W2 Pro Omni to flagowy model w ofercie Ecovacs, łączący w sobie zaawansowane technologie z maksymalną wygodą użytkowania. Jest wyposażony w przenośną stację dokującą, co eliminuje konieczność podłączania urządzenia do gniazdka elektrycznego podczas pracy.



Specyfikacja techniczna:

waga stacji 5,5 kg. Stacja oferuje dodatkowy schowek na robota i akcesoria do czyszczenia. Została również wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie;

siła ssania ponad 800 N;

w pełni zmodernizowana technologia szerokokątnego rozpylania z trzema dyszami i mokrym mopem do czyszczenia okien;

inteligentny system wspinania w celu uniknięcia poślizgu;

osiem sprzętowych środków ochrony przed upadkiem z wysokości;

trzystopniowa inteligentna ochrona przed upadkiem;

system nawigacji WIN-SLAM 4.0. W efekcie wydajność czyszczenia jest zwiększona o 37 proc.;

wiele trybów czyszczenia do wyboru, obsługiwanych przez aplikację Ecovacs Home;

dostępne dwa tryby zasilania, spełniające różne potrzeby w zakresie ładowania;

czas pracy na baterii do 110 minut, co odpowiada powierzchni 55 mkw.

Nowatorskie rozwiązania:



Nowa konstrukcja kanału tej nowości w portfolio marki Ecovacs zmniejsza maksymalną prędkość przepływu powietrza i redukuje generowany hałas z 76 dB do minimum 63 dB. W dodatku ulepszona ściereczka czyszcząca ma wyższy współczynnik retencji wody o ponad 400 proc. niż jej poprzedniczka, wysoki współczynnik zatrzymywania kurzu i doskonałą wydajność uszczelniania poziomego.



Kompozytowa lina bezpieczeństwa i przewód zasilający łączą oba kable w jeden, spinając wszystko w jedną uporządkowane rozwiązanie, które zażegnuje problem splątanych kabli oraz przewodów. Producent pomyślał o wyposażeniu stacji w funkcję automatycznego zarządzania kablami w celu ich zwijania i upraszczania procesu chowania.



Katalogowa cena modeli Winbot Mini wynosi 1299 zł, modelu Winbot W2 Pro 1999 zł, zaś najbardziej zaawansowanego i opisywanego wyżej modelu Winbot W2 Pro Omni 2599 zł.