MSI i cuda technologii AI na COMPUTEX 2024

Zobacz nowe komputery PC napędzane AI, zaawansowane serwery GPU, monitory QD-OLED, routery i dużo więcej na stoisku M0806 w dniach 4–7 czerwca.

W odpowiedzi na błyskawicznie rosnącą popularność sztucznej inteligencji, MSI - światowy lider w dziedzinie komputerów PC, gier i rozwiązań AIoT - zaprezentuje na tegorocznych targach Computex własne rewolucyjne rozwiązania: erę sztucznej inteligencji, obejmującą nowy sprzęt oraz wyjątkowe rozwiązania software'owe.

MSI stawia na AI:

Na stoisku MSI na targach COMPUTEX 2024 zaprezentowana zostanie cała gama nowatorskich produktów, w tym komputery PC gotowe na sztuczną inteligencję, ekskluzywne narzędzie do przetwarzania tekstu na obraz w trybie offline AI ARTIST, serwery z platformami GPU G4101 i G4201, nowo debiutujący serwer rozszerzenia pamięci S2301 CXL i wiele więcej.

Nie zabraknie również urządzeń z wielokrotnie nagradzanej linii: laptopa AI MSI Prestige 16 AI Evo, zdobywcy złotej nagrody COMPUTEX Best Choice, handhelda MSI Claw, uhonorowanego nagrodą COMPUTEX Best Choice Award 2024 i nagrodą Red Dot Design Award oraz komputera Modern AM273Q AI, zdobywcy nagrody Best Choice Award.

„W erze komputerów opartych na sztucznej inteligencji MSI pozostaje zaangażowane w zaspokajanie różnorodnych potrzeb naszych klientów na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta sprzętu, oprogramowania i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję pomoże indywidualnym użytkownikom i firmom tworzyć nową wartość w przestrzeni AI” - powiedział Sam Chern, wiceprezes ds. marketingu MSI.



MSI Prestige 16 AI Evo: zdobywca COMPUTEX Best Choice Golden Award



Zdobywca nagrody COMPUTEX Best Choice Golden Award w kategorii komputery i systemy, Prestige 16 AI Evo to najlepszy wybór pośród cienkich, ale wydajnych laptopów AI. Wyposażony w procesor Intel® Core™ Ultra 9 i lekką obudowę ze stopu magnezu, waży zaledwie 1,5 kg. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów jest wyposażony w pojemną baterię 99,9 Wh z ładowaniem PD 3.1 140 W, zapewniając większą produktywność przy każdym zadaniu AI.

MSI AI ARTIST, narzędzie offline do konwersji tekstu na obraz

MSI AI ARTIST, narzędzie do konwersji tekstu na obraz w trybie offline, wykorzystuje wydajne laptopy do eksportu obrazu do obrazu, obrazu do tekstu i warstwowego w ramach plików PSD do edycji w Photoshopie. Zwiększa to produktywność twórców treści, eliminując opóźnienia w sieci i ryzyko wycieku danych. Narzędzie pozwala generować obrazy bezpośrednio na produktach MSI za pomocą narzędzia MSI AI Artist, tworząc oszałamiającą grafikę i płynnie dodając tekst. Twórz i inspiruj na zupełnie nowym poziomie!



MSI Claw: Laureat nagrody COMPUTEX Best Choice Award 2024 i zdobywca nagrody Red Dot Design Award



MSI Claw to pierwszy na świecie gamingowy handheld wyposażony w procesory Intel® Core™ Ultra. Ergonomiczna konstrukcja i płynna praca zapewniły mu nagrody COMPUTEX Best Choice Award 2024 i Red Dot Design Award. Wyposażony w technologię Intel® Xess i najnowszą grafikę ARC™, MSI Claw oferuje płynną rozgrywkę w różnych tytułach AAA.

W najnowszych aktualizacjach MSI Claw poprawił wydajność o około 150% i umożliwił płynną rozgrywkę w 100 najpopularniejszych grach na platformie Steam. MSI Claw jest wyposażony w baterię 53 Wh, która zapewnia imponującą dwugodzinną żywotność baterii przy wysokim obciążeniu. Nowy interfejs użytkownika MSI Center M zapewnia łatwy dostęp do podstawowych funkcji, w tym szybkiego uruchamiania gier i natychmiastowego dostępu do platformy. Co więcej, technologia sensorów Hall Effect zapewnia większą trwałość joysticków w porównaniu do standardowych rozwiązań stosowanych przez konkurentów.



MSI przedstawia różnorodne platformy GPU dla rynków AI: platforma serwerowa AI G4101, G4201



Skupiając się na rynku sztucznej inteligencji, MSI oferuje szeroką gamę platform GPU, obejmujących od czterech do ośmiu GPU. G4101 to platforma serwerowa 4U 4GPU przeznaczona do obciążeń szkoleniowych AI, wyposażona w pojedynczy, chłodzony cieczą procesor AMD z serii EPYC™, dwanaście gniazd DDR5 RDIMM i cztery gniazda PCIe 5.0 x16, które umożliwiają obsługę trójslotowych kart graficznych. Posiada dwanaście przednich kieszeni na dyski 2,5 cala U.2 NVMe/SATA, które zapewniają szybką pamięć masową, idealną do różnorodnych zastosowań AI. Dzięki połączonemu rozstawowi przepływu powietrza i chłodzeniu cieczą w zamkniętej pętli, G4101 gwarantuje doskonałe zarządzanie temperaturą, utrzymując najwyższą wydajność w wymagających zadaniach.

G4201 to superkomputer o wysokości 4U wyposażony w osiem gniazd PCIe 5.0 x16 o podwójnej szerokości i jedno o pojedynczej szerokości dla wydajnych GPU. Działa na dwóch skalowalnych procesorach Intel® Xeon® piątej generacji i zawiera 32 moduły DIMM DDR5, zapewniając wyjątkową wydajność na potrzeby obliczeń naukowych, generatywnej sztucznej inteligencji i aplikacji wnioskowania. Dodatkowo posiada dwanaście slotów na dyski 3,5 cala, co zwiększa funkcjonalność.

Uwolnij moc HPC: Serwer rozszerzenia pamięci CXL S2301



Współpracując z wiodącymi graczami wspierającymi technologię CXL (Compute Express Link), jak AMD, Samsung i Micron, firma MSI wraz ze swoimi partnerami udoskonala rozwiązania CXL na potrzeby szeroko zakrojonych szkoleń w zakresie sztucznej inteligencji i zastosowań obliczeń o wysokiej wydajności (HPC).

Mając na celu debiut swojego nowego serwera rozszerzenia pamięci S2301 CXL, firma MSI zaprojektowała system dla obciążeń wymagających dużej ilości danych i baz danych w pamięci. Ten serwer o wysokości 2U, wyposażony w dwugniazdowe procesory z serii AMD EPYC™ czwartej generacji, jest gotowy na AMD EPYC™ nowej generacji. Jest on wyposażony w 24 gniazda DDR5 DIMM i dwa gniazda PCIe 5.0 x16, a ponadto zawiera osiem slotów na dyski E3.S 2T na pamięć CXL i osiem gniazd ES.3 1T na pamięć masową NVMe, umożliwiając rozbudowę pamięci do 8 TB!



Nadchodzące gamingowe komputery stacjonarne AI i niezrównane wrażenia z rozgrywki



Wyposażony w zaawansowaną technologię AI, MEG VISION X AI integruje MSI AI ENGINE z ekranem dotykowym AI HMI. Korzystając z inteligentnego wykrywania pozwala na automatyczną optymalizację ustawień sprzętu na podstawie aktywności gracza. MEG VISION X AI posiada także funkcje asystenta w chmurze i prywatnego AI. Dzięki MSI Artist x MSI Chat może lokalnie uruchamiać generatywną sztuczną inteligencję, aby tworzyć obrazy wysokiej jakości.

Dodatkowo, bez konieczności połączenia z Internetem, może automatycznie generować tekst, przeprowadzać sesje Q&A oraz tworzyć podsumowania z dokumentów w folderach lokalnych, zapewniając bezpieczeństwo wrażliwych danych. Funkcja sterowania głosowego Microsoft Copilot pozwala użytkownikom go wybudzać i wydawać polecenia wyszukiwania, po prostu mówiąc „Hej Copilot”. Drugi pilot może następnie bezpośrednio reagować za pośrednictwem wbudowanego głośnika, jeszcze bardziej zacierając granicę między sztuczną inteligencją a człowiekiem. Gwiazdą tegorocznej edycji targów Computex będzie nowy stacjonarny komputer z serii MAG, MAG INFINITE E1, który zapewni graczom najlepsze wrażenia z rozgrywki.

MSI Modern AM273Q AI wygrywa nagrodę COMPUTEX 2024 Best Choice



Seria Modern AM273Q AI zdobyła nagrodę w kategorii Best Choice. Komercyjny komputer AIO PC jest wykonany z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu PCR i jest dostarczany w opakowaniach z masy celulozowej. Zawiera oprogramowanie MSI Power Meter, które umożliwia oszczędzanie energii jednym kliknięciem, obliczanie emisji dwutlenku węgla i szacowanie kosztów energii elektrycznej, a jednocześnie zwiększa wydajność i prywatność użytkowników biznesowych dzięki procesorowi Intel® AI Boost NPU i wysuwanej kamerze internetowej.



Pionierskie płyty główne i konstrukcje komputerów PC: gotowe na przyszłość

Jako wiodąca na świecie marka płyt głównych, MSI przedstawia imponującą gamę produktów MSI PC Build oraz nowych płyt głównych charakteryzujących się konstrukcjami przyjaznymi dla majsterkowiczów i innowacyjnymi rozwiązaniami. Od eleganckiej estetyki po przełomowe funkcje, te rewolucyjne produkty przesuwają granice.

Ale to nie wszystko – na wystawie MSI odwiedzający będą mieli okazję na własne oczy zobaczyć najnowsze projekty przyjazne osobom, które same składają i konfigurują swój sprzęt i doświadczyć mocy ekosystemu ThunderboltTM, który rewolucjonizuje łączność. Można będzie także wkroczyć do wirtualnej rzeczywistości dzięki innowacyjnej aplikacji DigiME i samemu odkryć dreszczyk emocji związany z byciem wirtualnym streamerem.



Innowacje w sprzęcie PC: nowa definicja estetyki gier



MSI rozumie trudności związane z montażem skomplikowanych komponentów komputera PC. Dlatego usprawniło proces instalacji nowego chłodzenia wodnego. Koniec ze żmudnymi procedurami instalacyjnymi i skomplikowanymi konfiguracjami – MSI stawia na prosty, bezproblemowy montaż dla każdego entuzjasty majsterkowania.





Nowa seria monitorów QD-OLED wyznacza nowe standardy w zakresie gamingowych doświadczeń



Monitor MSI MPG 341CQPX QD-OLED z 34-calowym, ultraszerokokątnym ekranem o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli (UWQHD), częstotliwością odświeżania 240 Hz i krzywizną 1800R, zapewnia maksymalne zanurzenie w rozgrywce. Wykorzystując zaawansowaną technologię QD-OLED, oferuje precyzyjny i żywy obraz oraz rekordowo niski czas reakcji 0,03 ms. Zaprojektowany z myślą o graniu na najwyższym poziomie, monitor jest wyposażony w autorskie oprogramowanie MSI Gaming Intelligence, przełącznik KVM, łączność HDMI 2.1, a certyfikat VESA ClearMRTM 13000 gwarantują najwyższą jakość obrazu w dynamicznych scenach.

MAG 271QPX QD-OLED E2 to ekonomiczny 27-calowy płaski monitor QD-OLED z czasem reakcji 0,03 ms, rozdzielczością 2560 × 1440 pikseli (WQHD), częstotliwością odświeżania 240 Hz i złączem HDMI 2.1. Ten gamingowy model jest skierowany do fanów FPS-ów i konsolowych gier, zapewniając doskonałą jakość w tańszym wydaniu.



Oba monitory obsługują konsolowy tryb MSI Console Mode i technologię MSI OLED Care 2.0, która zapewnia ulepszoną ochronę ekranu dzięki takim funkcjom, jak Pixel Shift, Panel Protection i Static Screen Detection. Monitory wyposażone w funkcje zapobiegające wypalaniu, takie jak wykrywanie wielu logotypów, wykrywanie pasków zadań i wykrywanie granic, są również objęte 3-letnią gwarancją.



Przedstawiamy serię MSI Gear nowej generacji



Seria MSI Gear, wcześniej znana jako MSI Gaming Gear, zaoferuje wszechstronną gamę urządzeń peryferyjnych nie tylko dla entuzjastów gier, ale i profesjonalistów czy twórców. Najnowsza linia opiera się na sukcesie gamingowych urządzeń peryferyjnych MSI, charakteryzujących się lekką konstrukcją, wyjątkowo niskimi opóźnieniami i łącznością między platformami, zapewniając graczom komfort użytkowania i przewagę niezbędną do zwycięstwa podczas długotrwałych sesji. Bezprzewodowa klawiatura STRIKE ma konstrukcję hot-swap i ekskluzywne przełączniki MSI SONIC zapewniające niezrównane wrażenia z pisania.

Myszy bezprzewodowe VERSA mają dodatkowe przyciski lub symetryczną konstrukcję z rozdzielczością do 26 000 DPI, co zapewnia wszechstronną i precyzyjną kontrolę. Bezprzewodowe kontrolery FORCE są wyposażone w czujniki Hall Effec, czułe drążki kalibrowane automatycznie oraz konfigurowalne przyciski tylne umożliwiające szybką reakcję. Headset MAESTRO zapewnia krystalicznie czystą komunikację podczas czatów zespołowych, wraz ze sterownikami audio o wysokiej rozdzielczości opracowanymi przez MSI w celu zwiększenia świadomości przestrzennej użytkownika. Ciesz się rozgrywką dzięki nowej generacji sprzętu MSI!



MSI zwiększa przenośność i wydajność swoich dysków

Podepnij magnetyczny przenośny dysk SSD DATAMAG 40 Gb/s/20 Gb/s do iPhone'a, aby uzyskać wysokiej jakości nagrania wideo lub do dowolnego urządzenia w celu zwiększenia pojemności pamięci z szybkością transferu do 40 Gb/s. Urządzenie umieszczone jest w eleganckiej obudowie ze stopu aluminium i zasilane przez kontroler PHISON U21 USB 4.0. Użyj obudowy SSD DATAVAULT 20 Gb/s, którą można zlokalizować za pomocą aplikacji Apple Find My, aby mieć pewność, że dane nie zostaną nigdy utracone.

SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2, wyposażony w 7-nanometrowy kontroler PHISON E31T bez pamięci DRAM, oferuje niesamowitą efektywność energetyczną i szybkość transferu do 10 GB/s w pojemnościach 1 TB i 2 TB. Pionierska technologia chłodzenia, czyli niemetalowa komora parowa dla dysków SSD, rozprasza ciepło poprzez dwufazowe przejście przepływu gazu i cieczy przy minimalnych zakłóceniach sygnału, zapewniając skuteczne i bezgłośne chłodzenie w celu wydajnego przesyłania danych w lekkiej konstrukcji.



Seria MSI Roamii WiFi 7 Mesh, adapter USB BE6500 WiFi 7



Seria Roamii, najnowszy system mesh Wi-Fi 7 firmy MSI, została zaprojektowana z myślą o działaniach wymagających dużej przepustowości, jak streaming 4K/8K, granie online i wciągające doświadczenia AR/VR. Wyposażony w pionierską technologię Wi-Fi 7 z pasmami częstotliwości 320 MHz, 4K-QAM, Multi-RU i MLO (Multi-Link Operation), system mesh zapewnia większe prędkości i minimalne opóźnienia. Dzięki komunikacji typu backhaul MLO i łączności przewodowej do 10 Gb/s seria Roamii może pokryć do 6200 stóp kwadratowych z szybkością do 21 Gb/s. Nie wspominając już o tym, że MSI FortiSecu chroni wszystkie podłączone urządzenia, automatycznie wykrywając i blokując zagrożenia sieciowe. Uwolnij nowe zalety Wi-Fi 7 dzięki adapterowi USB MSI BE6500 - instalacja typu plug-and-play i wbudowane sterowniki umożliwiają natychmiastowy upgrade łączności w komputerze.