Logitech poszerza portfolio produktów z serii ‘MX dla Mac’

Logitech wprowadza na rynek nową serię produktów Logi dla Mac, zaprojektowaną z myślą o zwiększeniu komfortu i możliwości wyboru dla użytkowników sprzętów Apple. Nowości obejmują flagowe urządzenia z serii MX: MX Keys S dla Mac, MX Keys S Combo dla Mac, MX Anywhere 3S dla Mac oraz MX Keys Mini dla Mac (w nowym kolorze grafitowym). Każdy z tych produktów został stworzony, aby podnieść wydajność, produktywność i komfort pracy przy biurku, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeby użytkowników macOS i iPadOS – zadbano o układy klawiatury dedykowane dla macOS oraz kolory, pasujące do estetyki ekosystemu Apple.

„Logitech konsekwentnie dąży do dostarczania innowacyjnych, przyjaznych dla użytkowników rozwiązań, które idealnie współgrają z ekosystemem Apple i są zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju” - podkreśla Delphine Donné, wiceprezes i dyrektor generalny działu Personal Workspace Solutions w Logitech. „Skupiając się na zwiększeniu efektywności, produktywności i komfortu pracy, nasze portfolio produktów ‘dla Mac’ umożliwia użytkownikom Apple wykorzystanie w pełni ich kreatywnego potencjału i cieszenia się pracą przy biurku, bez konieczności rezygnacji z funkcjonalności i designu sprzętów Mac.”

DLA FANÓW ŚWIATA APPLE

Nowe produkty MX są dostępne w kolorach pasujących do stylu i designu komputerów Mac, adresując przy tym różne potrzeby użytkowników sprzętów Apple. Wszystkie działają w jednym ekosystemie z przyjazną w użytkowaniu aplikacją Logi Options+.

MX Keys S dla Mac: klawiatura zapewniająca najwyższą produktywność dzięki wygodnemu i precyzyjnemu pisaniu, wyposażona w dedykowany układ klawiszy dla Mac oraz inteligentne podświetlenie. Dzięki funkcji Smart Actions w aplikacji Logi Options+, użytkownicy mogą oszczędzać czas, personalizując skróty do automatyzacji często wykonywanych czynności.

MX Keys S Combo dla Mac: pierwszy zestaw do pracy ze sprzętami Mac, w jego skład wchodzą klawiatura MX Keys S dla Mac, mysz MX Master 3S dla Mac i podkładka pod nadgarstki MX Palm Rest.

MX Anywhere 3S dla Mac: kompaktowa mysz zaprojektowana dla użytkowników Maca, oferująca bardzo szybkie przewijanie, ciche kliknięcia i szybkie, precyzyjne śledzenie w rozdzielczości 8K na dowolnej powierzchni.

MX Keys Mini dla Mac: zaawansowana, minimalistyczna klawiatura zaprojektowana dla komputerów Mac, teraz dostępna w kolorze grafitowym. Zapewnia szybkie, precyzyjne pisanie, inteligentne podświetlenie i możliwości personalizacji w aplikacji, dzięki czemu każdy klawisz, polecenie i skrót są na wyciągnięcie ręki.

Z MYŚLĄ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Celem firmy Logitech jest, aby każda nowa kolekcja produktów generowała mniejszy ślad węglowy niż poprzednia. Plastikowe części nowych produktów w portfolio Logi dla Mac zawierają nawet do 78% plastiku z recyklingu Next Life. Ponadto, firma Logitech zredukowała ślad węglowy klawiatury MX Keys S dla Mac o 11% w porównaniu z poprzednią wersją, co przekłada się na uniknięcie emisji 192 ton dwutlenku węgla przy produkcji 100 000 sztuk (wystarczająco, aby 20 razy okrążyć Ziemię)*.

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Rekomendowane ceny produktów: MX Keys S dla Mac - 499 zł, MX Keys S Combo dla Mac - 899 zł, MX Anywhere 3S dla Mac - 399 zł, MX Keys Mini dla Mac - 549 zł. Produkty będą dostępne globalnie w maju 2024 roku u autoryzowanych sprzedawców i na stronie www.logitech.com.