Motorola edge 50 fusion już dostępna w Polsce. Dużo możliwości w atrakcyjnej cenie

Motorola edge 50 fusion to smartfon, który wyróżnia się nie tylko znakomitym ekranem, czy dużą ilością pamięci, ale także wzornictwem i ciekawą kolorystyką. Najnowszy średniopółkowiec marki Motorola został zaprojektowany tak, aby oferować jak najlepszy stosunek możliwości do ceny i właśnie trafił do polskich sklepów.

Model edge 50 fusion to jeden z trzech zaprezentowanych w kwietniu smartfonów z serii edge 50. Pod wieloma względami nawiązuje do droższych modeli edge 50 pro oraz edge 50 ultra – oferując między innymi ten sam harmonijny design, ogromną ilość pamięci do wykorzystania przez użytkownika, czy też pełną certyfikację IP68 (odporność na kurz i wodę) . Na pokładzie znajdziemy także najnowszego Androida 14 z bardzo lekką oraz intuicyjną nakładką My UX.

Jakość obrazu godna flagowca

Jedną z cech, które sprawiają, że motorola edge 50 fusion wyróżnia się na tle konkurencyjnych modeli ze średniej półki jest spektakularny wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,7” i rozdzielczości FHD. Ekran jest zaoblony na krawędziach, co sprawia, że samo urządzenie może się poszczycić wyjątkowo wąskimi ramkami i dobrze leży w dłoni. Oferuje także znakomite 10-bitowe odwzorowanie kolorów z kalibracją Pantone oraz kinowy kontrast, a jego dodatkowym atutem są: odświeżanie z częstotliwością do 144 Hz oraz dzięki wysokiej jasności maksymalnej wyświetlacza (1600 nitów), doskonałą widoczność obrazu nawet w słoneczny dzień. Ekran smartfona chroniony jest wytrzymałym szkłem Gorilla Glass 5.



512 GB pamięci dla każdego i szybkie ładowanie 68 W

Nowa motorola edge 50 fusion debiutuje w Polsce w wariancie pojemnościowym z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.2), co sprawia, że ilość dostępnego miejsca na dane powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Pamięć RAM można dodatkowo rozszerzyć korzystając z funkcji RAM Boost . Smartfon pracuje pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, co gwarantuje wystarczający zapas mocy nawet dla osób, które aktywnie korzystają z funkcji multimedialnych, a jego możliwości docenią także mobilni gracze. W modelu edge 50 fusion nie zabrakło również głośników stereo z certyfikacją Dolby Atmos.

Smartfon obsługuje łączność 5G, a także oferuje możliwość korzystania z szybkiego Wi-Fi w standardzie 802.11 ac oraz Bluetooth 5.2. Nie zabrakło oczywiście komunikacji NFC i funkcjonalności dual SIM w konfiguracji fizycznej karty nano SIM oraz nowoczesnego standardu eSIM.

Motorola edge 50 fusion ma największą baterię ze wszystkich nowych modeli serii edge 50. Znajdziemy tu ogniwo o pojemności aż 5000 mAh, które można błyskawicznie uzupełnić wykorzystując załączoną do smartfona ładowarkę w standardzie TurboPower 68 W. Aby zapewnić urządzeniu pełen dzień pracy, wystarczy zaledwie kilkanaście minut ładowania.

Fotografia wspierana moto ai

Nowością w edge 50 fusion, podobnie jak w droższych modelach z serii edge 50, jest wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji (moto ai) między innymi do poprawy funkcji fotograficznych. Podstawowy moduł aparatu głównego ma 50 MP (f/1.88) matrycę LYTIA LYT-700C stworzoną przez firmę Sony, która w swoim segmencie cenowym wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami pracy w warunkach słabego oświetlenia, a także posiada optyczną stabilizację obrazu (OIS). Drugi z modułów aparatu głównego został zaprojektowany wokół 13 MP (f/2.2) matrycy ultraszerokokątnej 120° z funkcją Macro Vision – pozwala on także na robienie zdjęć makro. Przedni aparat to warty uwagi moduł o rozdzielczości 32 MP (f/2.45), wykorzystujący technologię Quad Pixel i będący w stanie uchwycić wysokiej jakości ujęcia selfie.

Harmonijny design i kolory Pantone

Motorola edge 50 fusion została zaprojektowana zgodnie z filozofią nowej serii edge, gdzie łagodne zaoblenia brzegów ekranu zostały przeniesione także na wyspę aparatów i całość łączy wyrafinowana harmonia. Mamy tu do czynienia z uważnym doborem materiałów wykorzystanych do wykończenia smartfona – pod tym względem nie ma mowy o kompromisach.

Dostępne są trzy wersje kolorystyczne modelu edge 50 fusion, tradycyjnie już przygotowane we współpracy z firmą Pantone - światowym liderem w dziedzinie kolorów. W spokojnej błękitnej barwie (Marshmallow Blue) materiałem wiodącym jest wegańska skóra, natomiast bardziej ekspresyjny kolor fuksji (Hot Pink) oferuje wykończenie z delikatnego w dotyku, wegańskiego zamszu. Dla osób stawiających na bardziej klasyczne wzornictwo przygotowany został wariant w barwie granatowej (Forest Blue), w którym obudowa urządzenia została pokryta matowym szkłem akrylowym (PMMA). Wszystkie wersje kolorystyczne niezależnie od zastosowanego materiału posiadają certyfikacje IP68.



Cena i dostępność w Polsce

Smartfon motorola edge 50 fusion (12/512 GB) dostępny jest Polsce w rekomendowanej cenie detalicznej 1899 zł. Urządzenie można zakupić w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik oraz na stronach sprzedaży eLenovo.pl i Sferis